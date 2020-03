Sectores aprovechan pandemia para obtener ganancia política: Morena

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados destacó algunas de las medidas que el gobierno federal ha implementado ante la propagación del coronavirus

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que, por desgracia, no son pocos los sectores que pretenden aprovechar la pandemia del coronavirus para obtener ganancia política, de ahí que hoy sea más que necesario estar bien informados y atender puntualmente las recomendaciones de las autoridades.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, dijo que la prudencia no está reñida con la solidaridad.

La legisladora federal señaló que la "Sana Distancia" no supone el abandono o desatención, puesto que el gobierno federal está con todo el cuerpo sanitario y con el pueblo de México listo para atender la emergencia.

Dijo que de esta manera, se está acelerando la contratación de personal médico faltante, "con el Plan Marina y el DN-III se habilitarán 79 puntos de atención de casos graves y más de 4 mil puntos de aislamiento. Las fuerzas armadas, harán uso de toda su capacidad de movilización por tierra, mar y aire para el traslado de equipos, de personal médico y pacientes", expuso.

Además, la Secretaría de Hacienda destinará recursos adicionales a las secretarías de la Defensa Nacional por 4 mil millones de pesos y a la de Marina por 500 millones, "el compromiso social en la emergencia es vital para no dejar a nadie atrás".

Padierna Luna destacó el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se cuenta con fondos extras por 400 mil millones de pesos para afrontar la crisis sanitaria, así como la firma de un decreto para que los adultos mayores, tanto del sector público como privado, puedan resguardarse en sus casas con goce de sueldo y con prestaciones.

Remarcó que 15 días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerara que México se encontraba en la fase 2, ya se habían aplicado en el país algunas medidas previstas en dicha etapa, y en los siguientes 30 o 40 días se tomarán las medidas necesarias para contener y mitigar el contagio masivo y descontrolado. La pandemia es una oportunidad para que nos cuidemos colectivamente", puntualizó.