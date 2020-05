Sectur alista plan para reactivar turismo después de la contingencia

El secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco, anunció que el próximo jueves, en coordinación con el gabinete federal y los 32 gobernadores, se dará a conocer la forma paulatina en la que se va a reiniciar la apertura del área turística después de que pase la contingencia por el Covid-19.

En una reunión virtual con diputados federales, Miguel Ángel Torruco dijo que esperan que a partir de que se den a conocer los tiempos de la reapertura empezarán las actividades de promoción, paquetes y impulso al turismo.

"Para dar a conocer el próximo jueves y de esa forma, de acuerdo a las instrucciones presidenciales y de acuerdo a lo que se determinó en la reunión de trabajo de gabinete con la secretaria de Gobernación y los 32 jefes de los estados de nuestro país, podamos dar a conocer la forma paulatina en que se va a reiniciar la apertura de lo que es el área turística, a partir de ese momento también esperemos que se inicien las actividades de promoción, de paquetes, de impulso en primera etapa al turismo interno", explicó.

Dijo que también espera que las restricciones ya se levanten en Estados Unidos y Canadá y se puedan incluir otras regiones del mundo para volver al camino que ya se tenía.

"Explicó que el turismo hoy, paradójicamente, de ser uno de los destinos más golpeados por esta pandemia, es el sector que tiene el gran potencial para sacar adelante la problemática económica nacional a causa de este coronavirus", detalló.

Incluso, de manera paralela, dijo que es importante señalar que para el próximo mes de septiembre se va a lanzar un tianguis turístico digital que será una innovación en donde todos los prestadores de servicios van a estar en contacto con ofertantes y demandantes.

Informó que antes de la pandemia, el 58% de los viajes se consolidaban a través de las redes sociales y plataformas, luego vino la contingencia y al estar mucho tiempo las familias confinadas por más de dos meses, los que no sabían navegar ni estar en la computadora o el celular navegando, aprendieron y se ha incrementado, pero no es un fenómeno nada más de México, sino a nivel mundial.

"Quiere decir que el 70% de los viajes, ahora serán a través del sistema de redes, el sistema vía Internet", explicó el funcionario federal.

Explicó que el sector turismo representa, más de 173 mil millones de dólares, y el turismo ha tenido saldo favorable, es decir, más de 14 mil millones de dólares.

"Imagínense ustedes, tan sólo el mes de marzo ya hubo una contracción de las corrientes turísticas del 34.4%, una contracción en el ingreso de la derrama económica de casi el 46%; la balanza turística, por ende, ya tuvo una contracción de 34.4%; sin embargo los cruceros también tienen una problemática tan sólo el mes de marzo del 30.7%", explicó Torruco.

"Estamos y estamos seguros de que abril y mayo todavía serán tremendas las cifras que se van a dar, que en su momento las vamos a dar a conocer, porque ese fue el principio de marzo, todo marzo, pero la problemática se acentúa en abril y mayo. ¿Qué quiere decir con ello? Que tan pronto se habilite las corrientes turísticas y empecemos a abrirnos, podemos amainar el problema económico, pero siempre y cuando se cuide lo más importante, lo más preciado, la salud de los mexicanos", describió.

Pronosticó que los viajes de turistas serán más cortos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, sus ciudadanos, viajarán no mayor tiempo de cuatro horas y media; por lo que significa que nuestro país, con los grandes atractivos, bellezas naturales, culturales, gastronomía, la flora, fauna, será -con nuestros grandes playas, mares, desiertos y selvas- uno de los lugares que acudirán.

"Explicó que mientras que aquí hablamos de cuatro mil personas fallecidas, ellos hablan de 30, 40, 50 mil; como Reino Unido, que ya nos visitaban más de medio millón y que teníamos buenos planes para reanudar este año; se han frenado. Obviamente, ellos han emitido una alerta de 'no viajen a México', porque saben que estábamos transitando por la cresta de la curva que es la más contagiosa. Pero al igual lo hizo Japón; es normal", dijo Torruco.