Sectur está "intubada" y sin capacidad de diálogo: diputados

Al recriminar al gobierno federal el desdén mostrado al Turismo en México, diputados del Congreso de Quintana Roo diagnosticaron a la Secretaría de Turismo (Sectur) en "cuarentena", "intubada" y "sin capacidad de diálogo", debido a su nula aplicación de campañas de promoción y de estrategias de reactivación del sector, lo que pone en riesgo a la industria.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, celebrada ayer en Chetumal, reprocharon "las falsas promesas" de la descentralización de la dependencia encabezada por Miguel Torruco, a Chetumal y la nula intención de declarar la actividad turística como prioritaria y esencial, pese a los probados beneficios que genera en materia de divisas y detonación de empleos.

"Tal pareciera que la Sectur está en cuarenta. Y más que eso, que está intubada y sin capacidad de diálogo", dijo el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Hernández.

En tribuna, el legislador advirtió que de no declararse al Turismo como una prioridad y el no destinar recursos para respaldar a empresas del sector, "se corre el riesgo" de debilitar a los destinos que mayores divisas ingresan al país: Cancún y Riviera Maya, considerados los centros vacacionales más importantes de México y Latinoamérica.

Hernández Blanco fue más allá, al señalar que el descuido mostrado a los destinos vacacionales del Caribe Mexicano, pone en riesgo uno de los principales megaproyectos del presidente, Andrés Manuel López Obrador: El Tren Maya, que fija sus esperanzas en conectar el turismo que arriba a Quintana Roo, hacia Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

"Si no se entiende que la atención al destino número uno del Caribe, debe ser prioritaria y se continúa sin enfocar esfuerzos para apoyar a nuestros destinos turísticos, se corre el peligro de que el ya famoso Tren Maya, al que tantos recursos quieren invertir, termine circulando por ciudades a las que el turismo abandonó, al igual que la Sectur abandonó su mudanza a Chetumal", advirtió.

Para ejemplificar el peso del estado en la derrama turística nacional, citó que en 2019 se generaron más de 15 mil millones de dólares que, en pesos, equivalió a más de 283 mil millones de pesos, al tipo de cambio de entonces.

En 2020, la suma sufrirá una caída drástica, derivada del desplome del turismo a propósito de la pandemia por el coronavirus Covid-19 y sus implicaciones en la industria de viajes y turismo, acotó.

--Sectur, sin campañas ni estrategias

Hernández Blanco lanzó una serie de cuestionamientos a la dependencia federal y a su titular.

"¿Hay nuevas campañas de promoción para los destinos turísticos de Quintana Roo? No. ¿Hay intervención de la Secretaría para diseñar estrategias para que se reactive el sector en nuestro estado? No. ¿Qué políticas públicas ha propuesto la Sectur para contribuir a la recuperación turística y promover la llegada a los demás destinos turísticos? Ninguna.

"Se anunció a nivel nacional el regreso paulatino de labores, y el gobierno federal, a pesar de que sabe de la gran contribución de Quintana Roo, a través del turismo, a la economía nacional, sigue guardando silencio ante la petición de que el Turismo sea una actividad esencial, negando de esta manera el apoyo a millones (sic) de quintanarroenses que viven de la actividad turística", expresó.

--Mudanza de Sectur a Chetumal, "falsa promesa"

A nivel local, habló de la Escultura al Mestizaje, monumento conocido coloquialmente como "Mega escultura", localizado al pie de la Bahía de Chetumal, capital del estado.

El inmueble se supone que albergaría, desde el año pasado, a la Secretaría de Turismo (Sectur) y sería el sitio desde donde se tomarían las decisiones de la política turística en México. Nada de ello ha ocurrido.

"Actualmente se encuentra vacía y sin utilizarse. El paso de los días corre y su destino como el edificio desde donde se coordinaría a nivel federal el Turismo en México, no llega. Estos días cuando hemos tratado el tema de la reactivación económica de Quintana Roo y del turismo como actividad prioritaria, de inmediato podemos pensar en la gran importancia de materializar viejas promesas.

"Hay algunas que, al permanecer como ilusiones vendidas a la población quintanarroense, hacen sentir coraje al observar que, aunque el turismo es tan importante para el estado y para la federación, al parecer no hay interés en cumplirlas", reprochó.

El legislador recordó que en febrero del 2019 Miguel Torruco informó que en 40 días iniciaría la mudanza de la dependencia.

"Ha pasado un año y cinco meses y ¿desde donde despacha el secretario, Miguel Torruco Marqués? ¡Claro, desde Mazaryk 172!, en la Ciudad de México. Al día de hoy, la Sectur no llega a Chetumal y, al parecer, no tiene intenciones de llegar, al menos de manera voluntaria", sostuvo, al agregar que el gobierno federal tampoco da señales de declarar al Turismo como una actividad prioritaria y esencial.

Hernández Blanco, quien preside la Comisión de Turismo en la XV Legislatura, citó que el estado cuenta con 107 mil cuartos de hotel y mil 129 centros de hospedaje, con una ocupación superior al 81 por ciento, al cierre del 2019.

Si bien la tendencia para el 2020 era mayúscula, catapultada en buena medida por el 50 aniversario de Cancún, que atraería todos los reflectores hacia el estado y, en particular a este centro turístico, la pandemia del coronavirus Covid-19 desplomó a la industria turística, canceló los festejos y dejó sin turistas al estado, provocando una honda crisis económica de magnitudes aún insospechadas.

--Cozumel, cinco meses sin crucero, la debacle

Mencionó a Cozumel, dependiente casi al 100% del mercado de cruceros, con 95 días sin recibir un solo barco desde la contingencia sanitaria.

"En todo este tiempo no hemos visto un solo pronunciamiento de Miguel Torruco al respecto, ni vemos estrategias o apoyos de la Sectur para ayudar a las empresas turísticas de Cozumel para pasar esta contingencia y para planear una recuperación económica", manifestó.

El tema particular de la isla se complica -subrayó- tomando en cuenta que las navieras anunciaron que extenderán el plazo para reanudar operaciones, hasta el 15 de septiembre, lo que implicará que no llegarán cruceros a Cozumel, ni a Mahahual.

--Exigen al gobierno federal un millón de pruebas rápidas

En su intervención, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis "Chanito" Toledo, remarcó que el Turismo es esencial para miles de familias en la entidad, que hoy se debaten entre salir de sus casas y contagiarse o mantenerse confinadas "y morir de hambre".

Por tanto, exigió que el gobierno federal compre urgentemente un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus Covid-19 entre la planta laboral turística, para reanudar actividades con mayor seguridad en el estado.

La iniciativa privada -dijo- ha invertido para aplicar toda clase de protocolos en hoteles, restaurantes, aeropuerto, parques temáticos, marinas y establecimientos turísticos, a fin de reactivar la economía gradualmente.

"Pero si al trabajador, que es el que anda en el colectivo, en el camión urbano, en el camión de transporte, no se le hace una prueba rápida para garantizar que de su colonia, de su casa al hotel o restaurante donde trabaja, está seguro y libre de Covid, de nada sirven los esfuerzos que todos estamos haciendo", expuso.

Recriminó a la Comisión Federal Electricidad (CFE) por la inflexibilidad en los cobros. "Nos dio la espalda", reclamó. "El gobierno federal se olvidó de Quintana Roo, porque sólo representa el 1% del padrón electoral", afirmó.

En su oportunidad, el diputado por Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, fue lapidario:

"No vamos a ver a la Sectur en Chetumal" -dijo- "como tampoco vimos la rebaja del IVA, como tampoco vimos la reducción del impuesto a las gasolinas y como muchas otras cosas que prometió (el presidente)".

Para el legislador, al régimen de la Cuarta Transformación, "lo único que le ha interesado de Quintana Roo, han sido los votos, desde el 2006, en 2012 y en 2018 ¿A dónde fue a parar tanta promesa?".