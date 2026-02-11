logo pulso
Secuestran a otro grupo de cinco jóvenes en Sinaloa

Fueron privados de su libertad en la carretera Los Mochis-Ahome

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Secuestran a otro grupo de cinco jóvenes en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- Este martes se dio a conocer un nuevo caso de desaparición en Sinaloa: el de un grupo de jóvenes.

Se trata de cinco hombres de entre 17 y 38 años de edad que fueron privados de la libertad cuando transitaban sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

Se informó que los hombres iban con una mujer, quien fue encontrada abandonada con diversas lesiones.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, fueron vistos por última vez el sábado 7 de febrero alrededor de las 09:00 horas en el municipio de Ahome.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años de edad; su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19; los hermanos Juan Antonio y José Ángel Soto Espain, de 29 y 17 años, respectivamente, así como Heriberto López Díaz, de 30 años de edad.

Se conoce que varios de ellos habían llegado a Los Mochis procedentes de Mazatlán para visitar a parientes de Luis Ramón Flores.

Las familias de los desaparecidos presentaron las denuncias respectivas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió sus fichas de localización.

Es el tercer grupo de hombres desaparecidos en Sinaloa registrado en menos de un mes.

