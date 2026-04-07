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Secuestran y asesinan a secretario de Ocampo

Por SinEmbargo.mx

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Secuestran y asesinan a secretario de Ocampo

Ciudad de México.- Pedro Valencia Cerecero, Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, fue hallado sin vida la noche del domingo, información que fue dada a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual indicó que abrió una carpeta de investigación por el secuestro y homicidio del funcionario.

En un comunicado, la dependencia detalló que los restos del servidor público fueron hallados durante la noche del domingo 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

De acuerdo con información de autoridades, la Fiscalía investiga a tres personas que podrían estar relacionadas con la privación de la libertad y el asesinato del funcionario municipal.

La FGE indicó que personal de la dependencia realizan las labores necesarias, que incluyen  diligencias de campo y de gabinete, que permitan judicializar este hecho.

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Pedro Valencia Cerecero se desempeñaba como Secretario general del Gobierno Municipal de Ocampo, municipio de Michoacán, en la actual administración.

El funcionario municipal fue reportado como desaparecido desde el 1 de abril de este año; cinco días después sus restos fueron hallados por autoridades en un predio.

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