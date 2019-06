Secuestro, qué hacer, cómo actuar y cómo evitarlo

En el marco de la investigación por el plagio y el asesinato del alumno Norberto Ronquillo, EL UNIVERSAL retomó los consejos brindados por la UNAM y también por la asociación México SOS para prevenir esta clase de delito y también para saber qué hacer cuando se vive esta circunstancia.

Según México SOS, una vez que los secuestradores a través de llamadas telefónicas o comunicados se le haga saber a la familia de la víctima las demandas económicas y las instrucciones para el pago del rescate evite usted, o la familia, llevar el caso solo.

"Denuncie el secuestro y pida apoyo a las autoridades competentes del más alto nivel posible, ellos lo llevarán a conocer las opciones disponibles y así aumentar la probabilidad de que el evento se resuelva satisfactoriamente" dice en su sitio web.

No comente el suceso con nadie, hágalo únicamente con familiares directos.

No contrate negociadores privados.

Cuando usted se encuentre secuestrado

México SOS igualmente recomienda estos puntos si se es víctima de secuestro.

Conserve la calma. Los secuestradores están principalmente interesados en su dinero y tratarán en la medida de lo posible, de mantenerlo con vida.

Trate de no polemizar con ellos, no importa cuán razonables puedan lucir los secuestradores superficialmente, no se puede confiar en que actúen normalmente y sus acciones puedan ser impredecibles.

Cumplir con las instrucciones de los captores lo mejor posible.

No discutir con ellos nada sobre la negociación, antes de que se lo pidan.

Tomar mentalmente nota de todos los movimientos, incluyendo el tiempo, direcciones, distancias, olores especiales y sonidos.

Cada vez que sea posible, tomar nota de las características de los captores, de sus hábitos, modo de hablar, y de los contactos que hacen, de sus gustos o disgustos, etc. Tal información puede ser de gran ayuda para las investigaciones posteriores.

Evitar hacer observaciones provocativas a los captores.

Para evitar ser secuestrado

Siempre simule un perfil bajo

La Universidad aconsejó a la ciudadanía mezclarse en su ámbito de trabajo y en su ambiente social, moverse con personas de su mismo perfil y no hacer ostentación ni demostrar un buen pasar económico.

Evite las rutinas

Esto, debido a que los patrones fijos, de acuerdo con la UNAM, hacen a las personas vulnerables y ayudan a planificar en su contra. Recomendó variar en tiempos, rutas, uso de transporte y destino.

En caso de que la rutina sea inevitable, se sugiere reconocer las situaciones y estar alerta.

Sea desconfiado

Esto involucra vigilar los alrededores, verificar al personal doméstico y no divulgar información de sus itinerarios, indicó.

Sea metódico en las planificaciones

Esto incluye, de acuerdo a lo difundido por la UNAM, planificar rutas y lugares alternativos.

Use siempre sistemas de comunicación

La Universidad aconsejó a la ciudadanía informar a alguien de confianza hacia dónde se dirige, dónde está y con qué propósito.

En caso de transitar por zonas peligrosas, se sugiere viajar acompañado; en caso de una situación sospechosa, se recomienda buscar un refugio.