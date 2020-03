Sedena busca personal capacitado para atender Covid-19

Con la finalidad de reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la aplicación del Plan DN-III-E en atención a la emergencia por el coronavirus Covid-19, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició este viernes la contratación de especialistas de la salud y personal administrativo. Militares en situación de retiro y civiles.

La dependencia al mando del general, Luis Crecencio Sandoval González, requiere especialistas en medicina crítica, interna, neumología, cardiología, urgencias.

Así como médico general, enfermeras, especialistas en medicina crítica en adultos, pediátricos y neonatos. También capturistas, secretarias y personal de servicios generales.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Médicos Especialistas, Médicos Generales, Enfermeras (os) Especialistas y Enfermeras (os) Generales:

· Título profesional (original y dos copias).

· Cédula profesional (original y dos copias) o en su caso Carta pasante y/o certificado de estudios (original y dos copias).

· Credencial del INE (original y dos copias).

· Cédula de Identificación Fiscal (original y dos copias).

· C.U.R.P. (dos copias).

· Comprobante de domicilio (original y dos copias).

Nota: en caso de contar con una especialidad deberá entregar título y cédula profesional de la licenciatura y de la especialidad.

Administrativos (Capturistas y Secretarios [as]):

· Certificado de Bachillerato (original y dos copias).

· Credencial del INE (original y dos copias).

· Cédula de Identificación Fiscal (original y dos copias).

· C.U.R.P. (dos copias).

· Comprobante de domicilio (original y dos copias).

3. Servicios Generales (Personal de intendencia):

· Certificado de secundaria (original y dos copias).

· Credencial del INE (original y dos copias).

· Cédula de Identificación Fiscal (original y dos copias).

· C.U.R.P. (dos copias).

· Comprobante de domicilio (original y dos copias).

En esta primera etapa los interesados podrán acudir a las siguientes instalaciones hospitalarias:

· Hospital Militar de Zona (Mexicali, B.C.) Av. Heroico Colegio Militar, S/N., Col.

Orizaba, Mexicali, B.C., C.P. 21170, Tel. 6865552605.

· Hospital Militar de Zona (Cinco de Mayo, Dgo.) Campo Militar No. 10-A, Col. 5 de Mayo, Durango, Dgo., C.P. 34304, Tel. 6188109236.

· Hospital Militar de Zona (Santa María Rayón, Edo. Méx.) Campo Militar No. 22-A,Carretera Toluca Tenango Km. 19.5, Col. Ex Rancho Sanabria, Santa María Rayón, Edo. Méx., C.P. 52360, Tel. 7171326007.

· Hospital Militar de Zona (Temamatla, Edo. Méx.) Campo Militar 37-B, Carretera Temamatla-Tenango del Aire Km 6.5, Temamatla, Edo. Méx., C.P. 56650, Tel.

5525929005.

· Hospital Militar de Zona (Zapopan, Jal.) Av. Aviación 5851, Interior de la Base Aérea Militar No. 5, Col. Jardines de Nuevo México, Zapopan, Jal., C.P. 45200, Tel. 3336241399.

· Hospital Militar de Zona (Apatzingán, Mich.) Av. Tepalcatepec S/N., Col. Buenos Aires, C.P. 60610, Apatzingán, Mich., Tel. 4535342975.

· Hospital Militar de Zona (Cuernavaca, Mor.) Av. Domingo Diez, Col. El Empleado,Cuernavaca, Mor., C.P. 62250. Tel. 7773722532.

· Hospital Militar de Zona (Ixcotel, Oax.) Carretera internacional Cristóbal Colón No. 2341, Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Tel. 9515134413.

· Hospital Militar de Zona (Ixtepec, Oax.) Carretera Asunción lxtaltepec-Base Aérea Militar No. 2, Ciudad lxtepec, Oax., C.P. 70110, Tel. 9712818007.

· Hospital Militar de Zona (Chetumal, Q. Roo.) Av. Boulevard Bahía No. 418, Col.

Zona de Granjas, C.P. 77079, Municipio Othon P. Blanco, Chetumal Q. Roo., Tel.

9838330427.

· Hospital Militar de Zona (Villahermosa, Tab.) Av. Paseo Usumacinta, Col. Atasta

de Serra, C.P. 86100, Tel. 9933153532.

· Hospital Militar de Zona (La Boticaria, Ver.) Calle José González Herrera S/N., Col. Ejido Primero de Mayo Sur, Boca del Río, Ver., C.P. 94297, Conmutador 2299270268, Ext. 52.

· Hospital Militar de Zona (Guadalupe, Zac.) Av. Secretaría de la Defensa Nacional S/N., Col. Ejidal, Guadalupe, Zac., C.P. 98600, Tel. 4928990637.

Para mayor información, los interesados podrán acudir a la Zona Militar más cercana a su domicilio, recomendó la dependencia.