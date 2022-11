Sedena desiste en construir nuevo aeropuerto en Tulum

A-AA+

CHETUMAL, QR., noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se desistió de proseguir uno de los dos trámites ingresados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para obtener la autorización de impacto ambiental del Aeropuerto Internacional de Tulum, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Mediante oficio 533-MCA-2022, fechado el 13 de septiembre de 2022, la Sedena presentó el desistimiento para continuar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) para el proyecto denominado "Construcción de una Base Aérea Civil Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto".

El Ejército buscaba la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, a través de un primer Documento Técnico Unificado (DTU) —que incluye un Estudio de Riesgo Ambiental (ERA)— que el general de brigada, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingresó el pasado 23 de agosto ante la Semarnat.

Ese DTU fue elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Por razones no consignadas, la Sedena decidió no proseguir con ese primer trámite, identificado con el número de expediente 23QR2022V0047.

El capitán e ingeniero de construcción, Robinson Ismael Ramírez González, fue quien presentó el oficio de desistimiento, en su calidad de responsable de Estudios Ambientales del proyecto.

Al presentar esa notificación, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) dio por concluida la evaluación de ese primer trámite, iniciada el siete de septiembre, lo cual le informó a la Sedena mediante el resolutivo SRA/ DGIRA/ DG- 05567-22, fechado el pasado 27 de octubre y consultado por EL UNIVERSAL .

Pese a lo anterior, la evaluación del impacto ambiental del proyecto se mantiene a través de un segundo trámite iniciado por la Sedena el 15 de septiembre pasado, bajo otro número de expediente: 23QR2022V0050

Ese trámite corresponde también a un Documento Técnico Unificado en materia de impacto ambiental y cambio de uso del suelo en terrenos forestales, cuya evaluación inició justo ayer, luego de integrado el expediente, el 29 de septiembre.

Este es el proyecto en Tulum El Aeropuerto Internacional de Tulum con su Base Militar se pretende desarrollar en un polígono de mil 200 hectáreas, con un camino de acceso de 321 kilómetros, ubicado en el ejido Chunyaxché, en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto. Se ubica a 21 kilómetros de Tulum, muy cerca del Tramo 6 del megaproyecto Tren Maya.

El área total del proyecto suma mil 521. 19 hectáreas, de las cuales solo 513 hectáreas requieren de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo que implicaría la remoción total de esa superficie forestal, contemplando especies maderables y no maderables.

"Esa superficie de afectación se refiere al área que ocuparán las obras e instalaciones del proyecto", se lee en el documento.

Con su edificación se busca potenciar la demanda turística para el sur de la Riviera Maya, con énfasis en el corredor Playa del Carmen - Tulum- Chetumal y atender las funciones de vigilancia del espacio aereo en la frontera sureste.

Aspira además a constituirse como un nodo logístico y estratégico para prestar ayuda ante probables desastres naturales; agilizar los traslados y disminuir los costos de los mismos entre Tulum, Puerto Aventuras, Akumal, Xel Ha, Cobá, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Mahahual y Chetumal.