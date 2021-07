Sedena paga por víctimas, pero no hay justicia

NUEVO LAREDO, Tamps.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró, en 11 meses, llegar a un acuerdo económico con las familias de los tres jóvenes civiles que murieron por disparos del Ejército el 3 de julio de 2020, pero no ha detenido a un solo militar por los asesinatos.

Los soldados involucrados seguirán en labores normales hasta que se demuestre su responsabilidad, se lee en la carpeta de investigación del caso.

La madrugada del 3 de julio de 2020, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registró un enfrentamiento entre militares y civiles.

Los soldados declararon ante el Ministerio Público que después de una agresión, a las 2:00 de la mañana, repelieron el ataque disparando a civiles armados a bordo de una camioneta pick up y que el enfrentamiento terminó con 12 civiles armados muertos, tres de ellos vestidos de civil, y nueve con equipo táctico.

La siguiente semana, este diario reveló que tres de los 12 eran jóvenes secuestrados que murieron a manos del Ejército, así como un video del operativo, donde no se observa reacción de los civiles armados y, a pesar de las órdenes de cesar el fuego, los militares continúan disparando.

Al final del video se ve cómo una persona se mueve dentro de la caja de la pick up; los militares apuntan con sus armas y lámparas, y se escucha gritar a un soldado: "¡Mátalo, a la verga!".

Los soldados declararon el mismo 3 de julio que sus cámaras no funcionaban y que estaban apagadas, pero el video proviene de uno de dichos equipos, los cuales deben ser portados por los elementos cuando realizan operaciones en las calles.

Los soldados fueron citados a declarar tras la publicación del video, luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ordenó una investigación interna y plena colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR). Varios de los elementos niegan saber quién es el soldado que grita "mátalo, a la verga". Declararon que no estaban en la zona, que no veían o que no sabían de quién era esa voz.

Y ninguno de los 24 elementos entrevistados precisa si la persona que se mueve en la caja fue atendida por algún médico, u omiten mencionar que alguien se movía en la caja. El MP tampoco pregunta, sólo les presenta el video con una duración de 4 minutos y espera los comentarios de soldados.