Segob analiza rifa de avión presidencial

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, explicó que sigue abierto el análisis de la rifa del avión presidencial, debido a que el marco normativo en el país no contempla un sorteo con este tipo de bienes.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta comentó que la Lotería Nacional sería la institución responsable de llevar a buen puerto la rifa del avión y no la Dirección General de Juegos y Sorteos.

"Esto es un proyecto y un proceso de análisis, el tema del avión, una de las propuestas que ha comentado el Presidente, es precisamente el tema de la lotería y los boletos que se puedan emitir eventualmente, (la propuesta) está en proceso de análisis, la Dirección General de Juegos y Sorteos tiene una ley del año 47 y no contempla este tipo de sorteos como tal, sería un tema de la Lotería Nacional en este momento", señaló el subsecretario.

Dijo que ahora se han concentrado en puntos específicos, por ejemplo, cómo la gente podría acceder a los boletos y otros temas técnicos que se podrían ir explicando conforme pasan los días. "No hay nada definitivo, es una propuesta más y no hay ninguna sujeción de tiempos y temporalidades para que tengamos que definir esto de un día para otro", aseveró el funcionario.

Hace dos semanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el avión presidencial podría ser rifado para recuperar la inversión que el gobierno federal hizo en este bien, sin embargo, las autoridades aún se encuentran en el análisis de la viabilidad de la propuesta.