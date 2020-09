Segob busca buena relación con gobernadores

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que mantendrá una relación respetuosa con todos los gobernadores, habrá apego a la ley en las elecciones de 2021, el gobierno federal mantendrá el respeto irrestricto a la libertad de expresión, y en el marco del sexto aniversario de la noche de Iguala, las investigaciones arrojarán luz sobre lo que ocurrió.

Al comparecer ante el pleno del Senado se comprometió a que habrá respeto irrestricto a la libertad de expresión y de ejercicio del periodismo y crítica. En el país se tiene una libertad de la que no se había gozado antes.

"De verdad se puede decir en este momento lo que se quiera decir. Yo viví los años 60 y 70, estuve en la lucha por las libertades y te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que tenemos una libertad como nunca habíamos tenido. Cuando yo era joven todo era censura previa, hasta las películas enlatadas porque no se podían exhibir", dijo.

Los senadores de oposición reclamaron, inclusive, que el Presidente ejerce violencia desde su tribuna en las mañaneras.

Beatriz Paredes (PRI) señaló que hay daño del presidencialismo exacerbado a la libertad de expresión, quien tiene una representatividad, cuando se expresa, no lo hace en función de su valor de ciudadano, precisó la priista.

Verónica Delgadillo (MC) acusó: "Hay violencia desde la tribuna de las mañaneras, porque el Presidente se indigna más de un cuadro que por los 11 feminicidios que ocurren todos los días".

"¿Usted ha hecho algo para que el Presidente vea que sus dichos son machistas y misóginos?", le indicó.

Damián Zepeda (PAN) señaló a Sánchez Cordero que "la palabra del Presidente tiene potencial en las mañaneras", y por ello propuso que Andrés Manuel López Obrador diga a la gente que se tiene que cuidar del coronavirus, ya que los contagios están peor que nunca".

Anuncia avances en pesquisa de los 43 desaparecidos

En el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Sánchez Cordero dijo que la comisión especial que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tiene información sobre lo que ocurrió en realidad. El gobierno presentará un programa nacional para combatir la tortura, luego de que un juez de Distrito le otorgó la libertad y sentencia absolutoria a 45 implicados en Ayotzinapa porque fueron torturados.

"Contamos con información especial que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche. Seguiremos haciendo lo posible dentro de la ley para poner a los responsables ante la justicia", aseguró.