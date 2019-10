Segob confirma acuerdo con taxistas; se levantarán los bloqueos

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, informó que llegaron a un acuerdo con el Movimiento Nacional Taxista, a fin de levantar los bloqueos.

"Hay un acuerdo de que no habrá ningún bloqueo a ninguna vialidad en las ciudades donde hoy se han manifestado los miembros del Movimiento. Por lo que ya se están levantando los bloqueos", afirmó.

En conferencia, Peralta dijo que se estableció una ruta jurídica para la interpretación de la actividad de las aplicaciones, por lo que a partir de mañana se incorporarán grupos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de México, del Estado de México, de los estados, y de Gobernación.

"Se trata de encontrar la ruta legal a efecto de considerar si son o no legales las actividades que prestan las aplicaciones de transporte en el país.

"De ser las aplicaciones legales, éstas deberán ser genéricas para que el Movimiento Nacional Taxistas, en igualdad de condiciones, y en un tercer acuerdo, armonizar lo necesario para que todas las entidades tengan una legislación similar y todas las actividades relacionadas con el transporte estén en igualdad de competencia", expresó.

El subsecretario indicó que el próximo lunes se volverán a reunir para conocer los resultados en cuanto a lo jurídico; por lo que desde mañana a las 12:00 horas comenzarán las reuniones con el personal jurídico y el Movimiento.

Luis Ángel Morales, integrante del Movimiento, sostuvo que su compromiso es "no hacer manifestaciones" en la calle para no afectar a terceros, pero que lo ocurrido hoy fue porque tenían tres meses solicitando ser atendidos por Gobernación, y no habían tenido respuesta.

"Hoy tuvimos estas acciones porque nos desesperarnos, ofrecemos una disculpa a los ciudadanos. Hoy hemos llegado a acuerdos por ambas partes, y nos comprometimos a no afectar a nadie, por lo que esperamos que el gobierno cumpla. Ratificamos que vamos a cumplir lo acordado", asentó.