Segob entrega a migrantes 180 mil tarjetas

En el primer semestre del año, la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a migrantes más de 180 mil tarjetas por razones humanitarias, trabajo fronterizo, residencia permanente o temporal y visita regional, ya que además de los programas que atienden las causas de la migración, el gobierno federal aplica acciones por la vía humanitaria y la cooperación dirigidas a personas procedentes de Centroamérica y el Caribe.

La Segob explicó que una de estas acciones es la entrega de Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), que es el permiso para laborar en México a cambio de una remuneración y brinda el derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces se desee. De enero a junio de este año se han entregado tres mil 165 de estas tarjetas.

Estos datos forman parte de la actualización del Boletín mensual de estadísticas migratorias 2023, que la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó al corte del primer semestre del año.

Este reporte incluye cifras de la entrega de otras modalidades de tarjetas para población en situación de movilidad durante este periodo: 81 mil 593 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH); 29 mil 253 a personas provenientes de Haití; Honduras, 14 mil 704; Cuba, cinco mil 736; Guatemala, cuatro mil 037; y el resto, 27 mil 863, corresponde a diferentes nacionalidades.

Para hombres fueron expedidas 49 mil 702 TVRH, y para mujeres, 31 mil 891. Asimismo, 90 fueron entregadas a niñas, niños y adolescentes no acompañados.

La Segob detalló que la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias se solicita a las autoridades migratorias; es un documento al que toda persona en situación de movilidad tiene derecho, particularmente en caso de niñas, niños o adolescentes no acompañados, además de quienes han sido víctimas o testigos de delitos cometidos en México o estén en trámite de reconocimiento de la condición de refugiado.

A la par se entregaron 35 mil 575 Tarjetas de Residente Permanente (TRP) durante el mismo periodo; se trata de un documento migratorio que tiene vigencia indefinida. De éstas, ocho mil 437 para personas extranjeras por reconocimiento de refugio, procedentes primordialmente de Honduras; el resto, 27 mil 138, corresponden a diversas nacionalidades.

Además, se expidieron 33 mil 378 Tarjetas de Visitantes Regionales (TVR) en la frontera sur de México, entregadas mayoritariamente a población proveniente de Guatemala (30 mil 646), y el restante (dos mil 732) corresponden a personas de diferentes nacionalidades.

Esta tarjeta tiene vigencia de cinco años y permite visitar los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán hasta por siete días naturales durante cada ingreso.

Finalmente, en lo que corresponde a Tarjetas de Residente Temporal (TRT), que es un documento que se expide a personas extranjeras que permanecen en México por un periodo no mayor a cuatro años, se entregaron 30 mil 229, de enero a junio de este año.