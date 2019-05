Segob: No hay crisis migratoria

Arteaga, Coah.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que en este momento sí hay un flujo migratorio irregular por toda la frontera con Estados Unidos, pero negó que México esté en una situación de emergencia.

"Es un número enorme, es un número inusitado, pero nosotros no estamos en una crisis, estamos más que preocupándonos, ocupándonos de la situación", afirmó la funcionaria. "Quienes no se quieran regularizar, quienes no se quieran registrar, pues simplemente los tenemos que devolver. Que quede claro, y tampoco se va a tolerar que violen nuestras leyes y agredan a los agentes migratorios", aseguró la titular de Segob tras participar en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019, que lleva por tema "Migración: historia e identidad".

La exministra de la Corte indicó que no se vale que los migrantes no respeten a México que siempre ha sido un país hospitalario que ha abierto las puertas a los extranjeros y, sobre todo, a los centroamericanos.

La funcionaria consideró que se confundió la visa humanitaria que nuestro país le estaba dando a los migrantes, puesto que no era un salvoconducto para ir de un país a otro.

La titular de Segob reconoció que aún "no han acabado la limpieza" en el Instituto Nacional de Migración, pues "todavía tenemos varios arroces negros en el arroz blanco", aunque que no dio la cifra de cuántos agentes han sido despedidos, aclaró que son muchos.

Escapan otros 25

Un grupo de 25 cubanos se fugó ayer de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, incidente que no dejó personas lesionadas, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

La dependencia indicó que a las 13:30 horas, los isleños se amotinaron en el edificio, por lo que el INM y la Policía Federal actuaron para evitar la confrontación y arriesgar a los hombres, mujeres y niños que ahí se encontraban. Fue entonces que los cubanos salieron de las instalaciones y huyeron por varias direcciones.

Por otra parte, el INM informó que la Oficina de Regulación Migratoria ubicada en Tapachula, que se reabrió el pasado lunes, atendió a mil 778 personas que buscan regularizar su estancia en territorio mexicano. Además se iniciaron 582 trámites de regularización por razones humanitaria, se extendieron 230 documentos a extranjeros y se brindaron mil 196 asesorías personalizadas.