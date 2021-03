Segob plantea nueva ley de juegos y sorteos

Olga Sánchez Cordero, quien encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró necesario crear una nueva ley federal para regular los juegos y sorteos en el país, con el objetivo de que en estas actividades no haya actos de corrupción.

Durante el simposio virtual "Innovación en el sector de Juegos y Sorteos, propuesta de una Nueva Ley Federal", la secretaria Sánchez Cordero explicó que el actual marco normativo en la materia data de 1947, por lo que es urgente actualizarlo para evitar actos de corrupción y también para contemplar las tecnologías que son usadas en estas prácticas.

"No permitiremos que el gremio del juego y las apuestas se vea rodeado de corrupción ni de impunidad, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, como lo ha dicho nuestro Presidente en muchas ocasiones", dijo la titular de Gobernación.

Y agregó: "También es necesario actualizarla, ¿por qué?, porque vivimos una realidad distinta, tenemos la globalización, tenemos la incorporación de nuevas tecnologías en la dinámica de los juegos y apuestas y por supuesto se hace necesaria, yo no diría una reforma a esta ley, se hace necesaria una nueva ley".

Ante funcionarios públicos, académicos y especialistas en juegos y sorteos, Sánchez Cordero dijo que la actualización del marco normativo debe reflejar la revolución de este sector en sus ámbitos tecnológico, social, económico, cultural.

Además, agregó que la legislación debe tener una perspectiva incluyente de derechos humanos y garantizar un "piso parejo" para que se erradiquen las malas prácticas en el gremio de los juegos y sorteos.

"Nosotros buscamos en este gobierno una óptima y eficaz regulación de temas que parecieran temas tabúes y que ahora pretendemos que lejos verdaderamente que esta regulación del juego, lejos de desalentar esta actividad, sí genere incentivos necesarios para un desarrollo responsable de la industria, pero siempre en un marco de derecho, en un marco de certeza jurídica y desde luego de tranquilidad", expresó Sánchez Cordero.