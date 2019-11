Segob presenta plataforma para registro de personas desaparecidas

La Secretaría de Gobernación presentó la plataforma a través de la cual se podrá hacer el registro de personas desaparecidas o no localizadas.

Al presentar la nueva plataforma electrónica a través de la cual se podrán hacer denuncias de desaparecidos, la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer que al día de hoy se cuenta con la cifra de poco más de 40 mil personas no localizadas de las cuales el 25% son mujeres.

La desaparición de mujeres, comentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se acrecentó entre 2016 y 2017.

En esta plataforma, se podrá también hacer el reporte de migrantes desaparecidos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que se trata de una plataforma de registro, única en el mundo.

"No hay registro en el mundo de una plataforma similar", indicó.

Se podrá acceder a través de la página: https://cnbreportadesaparecidos.segob.mx/

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, destacó que con esta nueva herramienta, cualquier persona podrá emitir la denuncia de la desaparición de una persona, lo cual podrá hacerse, incluso, de forma anónima.

Este día, también arranca la campaña de comunicación para difundir la plataforma y tiene la característica de que en ésta aparecen personas que están desaparecidas.

"Esto se hizo con la autorización de las familias", indicó Alejandro Encinas.

La plataforma, aclaró el funcionario, es solamente para registro, no representará un sistema estadístico. Solamente se recibirán denuncias.

Alejandro Encinas comentó que con esto se comienza a dar atención a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pidió a México mejorar el mecanismo de registro y banco de datos de personas desaparecidas.

Añadió que de 1971 a 2019 en México se tiene el registro de 100 mil personas desaparecidas, de las cuales 60% han sido localizadas.