Segob presenta reforma enriquecida en desaparición

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un primer borrador de la nueva reforma en materia de desaparición, para la cual se reunió con 450 colectivos desde abril, pero el documento solo cuenta con la aprobación de 276 de ellos, lo que representa 61 % del total.

Durante la presentación de las modificaciones a la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, el pasado 27 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, aseguró que buscan todavía la aprobación de más colectivos.

"Esperamos lograr los consensos necesarios para que sean más quienes apoyen y se sientan representados en esta reforma", dijo antes de detallar las 20 modificaciones alcanzadas tras las Mesas de Diálogo.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la reforma "ya está fortalecida" y llamó al Congreso de la Unión a continuar con los trabajos a la brevedad, para poder comenzar a trabajar con un nuevo marco legal.

"Hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, porque los necesitamos, porque los esto le duele a México y todos tenemos que cumplir con lo que nos corresponde. Y mando un mensaje respetuoso al Congreso de la Unión: estas reformas no son solo de este Gobierno, reflejan los diálogos y en muchos casos los acuerdos con la mayoría de las familias, pero no todo se revuelve en la ley falta lo que haremos con ella", dijo.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República, negó las acusaciones hechas por algunos de los colectivos inconformes con la propuesta presentada este lunes, sobre que solo se tomó en cuenta la propuesta hecha por tres plataformas de defensa de familias.

"No hay ninguna simulación [...] esto todavía no está concluido, pero había que darle un término. Lo platicamos con los colectivos y acordamos que era mejor cerrar esta parte para que la reforma pueda entrar al periodo extraordinario en el Congreso, pero no se termina aquí el diálogo", señaló.

¿Qué sigue en la agenda?

El 3 de julio se llevará a cabo la Agenda Nacional de Derechos Humanos, a donde acudirán los secretarios de Gobierno de todos los estados del país, ahí se les planteará una agenda y trabajos técnicos concretos para hacer frente a la crisis de desaparición.

Además, la Secretaría de Gobernación enviará un exhorto al Senado para que emita la convocatoria del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

El exhorto se firmó este mismo lunes y se plantea que con la solicitud del Senado, pueda iniciar trabajos el Consejo Nacional Ciudadano, integrado por 13 personas, entre especialistas y familiares de desaparecidos.

El Consejo tiene la facultad de seguir de cerca el proceso legislativo de una reforma en materia de desaparición, emitir propuestas y solicitar información a los legisladores sobre los avances.

Las 20 modificaciones hechas a la reforma de Sheinbaum.

Entre las modificaciones que se acordaron en las Mesas de Diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los 276 colectivos que están de acuerdo con ellas, están las siguientes:

Implementar acciones de bienestar integral, con énfasis en hijos e hijas de personas desaparecidas.

Los protocolos deberán incluir planes de seguridad y protección para las familias.

Toda autoridad que reciba un reporte de desaparición debe registrarlo de inmediato y las fiscalías completar sin demora el registro, también ordenar diligencias y entregar el número de carpeta a familiares. Se sanciona la omisión de iniciar la investigación.

Se incorpora el concepto de familia social y de nombre social.

Se creará una Plataforma Única de Identidad segura y confiable, vamos a saber quién entra y a quién se busca, los datos estarán protegidos. Cualquier abuso será una falta grave.

EL INE podrá dar acceso a sus bases de datos a fiscalías, previo convenio.

Todas las autoridades competentes podrán hacer investigaciones.

Se obliga a todas las instituciones con resguardo de cuerpos de personas fallecidas o restos humanos a asegurar su trato y resguardo digno y mantener registros actualizados.

Se establece la realización de pruebas genéticas y dactiloscópicas de oficio antes de remitir restos a fosas comunes, Individualizadas o lugares de resguardo. Se detallan los procedimientos para garantizar la identificación y disposición adecuada de restos no reclamados.

Se elimina el artículo 23 Bis propuesto originalmente, que prevenía la duplicidad de investigaciones.

Se crea un artículo para detallar la información mínima en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, incluyendo el estado procesal.

Se refuerzan los estándares científicos en el análisis forense y la obligación de atender solicitudes de familiares.

Se amplía el acceso a bases de datos de salud mental, asistencia privada, centros de adicciones, migración con fines de búsqueda e identificación, bajo control del MP y Fiscalías.

Obliga a la Comisión Nacional de Búsqueda a emitir el Protocolo para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda.

Se incorpora a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como miembro con voz y voto al Sistema Nacional de Búsqueda.

Se establece que las sesiones ordinarias del Sistema Nacional de Búsqueda se celebrarán cada tres meses en lugar de seis.

Se obliga a la emisión y difusión pública de los lineamientos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Se establece que no podrá condicionarse la búsqueda a la presentación de CURP, considerando casos como migrantes, recién nacidos o personas indígenas,

Se deben generar políticas públicas de prevención con enfoque diferenciado.

Se amplía la capacitación y sensibilización a sector privado y sociedad en general.