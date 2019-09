Segob propone cédula de identidad para migrantes en el país

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que los migrantes en México podrían ser dotados con una cédula de identidad.

Al comparecer ante en el pleno del Senado, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria federal se refirió a la necesidad de que la población mexicana cuente con una cédula de identidad. "Por qué no decirlo, cédula de identidad para migrantes, por ejemplo, que están en nuestro país. Eso es algo importantísimo", señaló.

Sánchez Cordero mencionó que la presente administración tiene el compromiso de crear la cédula de identidad para nacionales y extranjeros.

"Esta es una puesta del gobierno de la República, y quiero decirles por qué, la identidad es, sin duda, un derecho humano de la tercera generación, pero es el derecho humano más importante, si no tenemos este derecho humano como prioritario y la cédula de identidad única va hacia esto, hacia darle la identidad a cada uno de los mexicanos, no podemos garantizarle ningún otro de sus derechos", expuso.

La cédula de identidad, agregó, es el principio para garantizar los derechos humanos. "Yo no entiendo por qué, hasta hace relativamente poco la identidad fue considerada como un derecho humano, cuando debió haber sido el primero de los derechos humanos, quién soy, de dónde vengo, de dónde son mis padres, cuándo nací, en fin, todos los datos de identidad de un ser humano", indicó.

Consideró necesario que toda la población mexicana cuente con la cédula pero también los migrantes que están en territorio nacional.