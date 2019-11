Segob y CDMX analizan conductas ilícitas en marcha feminista

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se revisa lo ocurrido ayer en la marcha por el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las mujeres.

"Yo estoy en contacto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para ver cuáles son las conductas que se realizaron y que pudieran ser conductas ilícitas, pero tenemos que checarlo. Hoy en la mañana vi a la Jefa de Gobierno, estamos checando.

"Entiendo y comprendo la impotencia que muchas de estas mujeres sienten, sobre todo por la falta de respuesta que muchas veces se tienen a los feminicidios y violencia que sufren, sin embargo, debe existir respeto a los monumentos históricos", advirtió.

Entrevistada luego de participar en el Encuentro por la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres y Niñas, la encargada de la política interior del país indicó que los hechos de ayer durante la marcha, donde fueron violentados monumentos históricos, no son considerados como una provocación hacia el gobierno federal.

"Yo no siento que nos están provocando, sinceramente no siento una provocación y sinceramente ni el Presidente siente la provocación. La opinión del Presidente es que las manifestaciones que se den hay una libertad irrestricta de manifestarse, pero desde mi punto de vista, para manifestarse, hay que manifestarse en forma ordenada, en forma congruente con los principios del orden y de la solidaridad social", apuntó.

Sánchez Cordero consideró que no debe convertirse en una costumbre el ver manifestaciones violentas, pero sí entender que existe el derecho a levantar la voz.

"Yo creo que no debemos acostumbrarnos a este tipo de protestas, pero tenemos que empezar a entender que las manifestaciones deben tomar en cuenta al otro y en cuenta a lo que se está molestando y sobre todo, no es posible que los monumentos históricos sean maltratados como se hizo", apuntó.