"Seguimos el camino de Zapata"

Cuernavaca, Mor.- Al conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, el presidente Andrés M. López Obrador dijo que su gobierno sigue el camino del Caudillo del Sur, y advirtió que los funcionarios públicos no ocuparán cargos para sacar provecho.

En el zócalo de Cuernavaca, ante su gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el mandatario sostuvo que el servidor público tiene que atender las demandas de justicia.

"No le vamos a fallar al pueblo de México, se van a quedar con las ganas los conservadores. No somos iguales. Y vamos a acabar con el principal problema de México: la corrupción. Se va a acabar la corrupción, se va a desterrar del país y se va a acabar con la impunidad, me canso ganso", aseguró. Dijo que la enseñanza mayor del general Zapata es su lealtad a los principios, a los campesinos, a la causa de la justicia.

López Obrador destacó que Zapata fue una pieza importante en la Revolución mexicana, que empezó en 1910 y acabó con la dictadura de Porfirio Díaz.

"Zapata vive, porque fue incorruptible. Es el dirigente campesino más leal que se haya tenido en la defensa de los derechos del pueblo y por eso lo recordamos hoy a 100 años de su asesinato".

Durante el evento, la bisnieta de Emiliano Zapata, Lisseth Castro Zapata, pidió que como un homenaje a los revolucionarios se dignifique la pensión mensual a las viudas de los combatientes del Ejército Libertador del Sur.

Y aunque no respondió a la petición, el Presidente aprovechó para anunciar que habrá apoyos a todos los productores cañeros. Criticó que en los últimos tiempos, durante el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, se apostó y se promovió de manera deliberada el que se olvidara nuestra historia. Acusó que los días para recordar hechos importantes en nuestro país se convirtieron en puentes para vacacionar.

Más temprano, en Palacio Nacional, canceló un timbre postal y presentó un billete de Lotería y un boleto del Metro con la imagen del general, para conmemorar el centenario luctuoso del "Caudillo del Sur".

Rechazan en Chiapas Tren Maya

En el marco del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, maestros y campesinos de Chiapas y Michoacán realizaron mítines para recordar el legado del líder revolucionario y aprovecharon para exponer sus demandas.

En Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) realizaron movilizaciones, en las que advirtieron que no permitirán la imposición del Tren Maya, "no lo dejaremos pasar", afirmaron.

Asimismo, señalaron que no dejarán que "el mal gobierno los mande, los silencie o intimide en sus causas", "aunque lo estén pensando hacer con su Guardia Nacional para imponer el Tren Maya".