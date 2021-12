"Seguimos exigiendo justicia para Alfredo"

En un hecho histórico, el primero en su tipo en México en el caso de un periodista desaparecido, hoy martes se lleva a cabo en Empalme, Sonora, el acto de firma el Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, por parte del Estado Mexicano ante las víctimas de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005.

"Estos acuerdos realmente no son un punto de llegada, sino un punto de partida", señala Ricardo Trotti, Director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que a lo largo de 16 años ha señalado la falta de investigaciones en torno a la desaparición de Alfredo Jiménez, y llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista, Trotti señaló que ha sido un largo camino, junto con la CIDH, para lograr el Acuerdo de Solución Amistosa.

Explicó que junto con los familiares de Alfredo Jiménez –su padre, su madre y su hermana— , con quienes la SIP se ha mantenido en contacto durante todos estos años, y el reciente involucramiento de organismos como el Robert F. Kennedy Human Rights, "se tejió una estrategia dentro de la cual el gobierno de México aceptó hacer un Acuerdo Amistoso".

"México tomó una actitud diferente, como Estado, y admitieron ante la CIDH, que estaban dispuestos a buscar un Acuerdo de Solución Amistosa", reconoció Trotti, quien destacó la participación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

El Acuerdo

Un Acuerdo de Solución Amistosa involucra tres puntos: una Reparación Integral a los familiares de la víctima, tanto por daños materiales como morales. En la parte material se considera una indemnización para la familia.

En la reparación moral se pondera el nombre de la víctima y su legado a futuro. En este caso, por ejemplo, se pidió pavimentar una calle que llevará el nombre de Alfredo. Esto será en Empalme, Sonora, donde vive su familia y de donde él era originario, así como la reparación de un monumento ya existente.

El segundo y tercer punto son las medidas de no repetición y de justicia. Las primeras tienen que ver con solicitar una serie de seminarios o cursos de perfeccionamiento del personal del ministerio público, que está encargado de los temas de Justicia.

Y la tercera medida tiene que ver con búsqueda de justicia para las víctimas.

Trotti fue preciso al señalar que este Acuerdo de Solución Amistosa "no implica que se cierra el caso; se repara a la familia pero continúa la búsqueda de justicia y la exigencia al Estado mexicano a seguir buscando justicia por el caso de Alfredo.

"Nosotros seguimos exigiendo justicia, así como los padres y la hermana de Alfredo. Mientras tanto, agradecemos este gesto, que es muy importante en el sistema de derechos humanos, de responsabilidad que asume el Estado por no haber resuelto el tema, y de perdón", expuso el director de la SIP.

Sobre el acto de perdón a la familia, que estará a cargo del subsecretario a nombre del Estado de México, señaló que "es un acto de contrición y donde se asume el compromiso de seguir buscando justicia, más allá de las temas de reparación y no repetición".

Sin embargo, reconoció que en casos como este el punto más difícil de lograr es el de la justicia, por lo que es importante dar seguimiento, en lo que participará la SIP y la Alianza de Medios Mx.



Un caso emblemático

Trotti señaló que México tiene un gravísimo problema de impunidad en el tema de la violencia contra los periodistas, con más de 150 casos de asesinatos y desapariciones desde el año 2000.

Adelantó que la SIP está cerca de conseguir un acuerdo similar en el caso de Manuel Oropeza, periodista asesinado el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez.

También siguen el de Benjamín Franco Ortiz, editor del semanario Zeta, asesinado el 22 de junio de 2004, en Tijuana.

"Yo diría que estos tres casos son emblemáticos para nosotros porque pueden ayudar a la Alianza de Medios Mx y a los periodistas a sentir que hay un poco de esperanza, que esto pudiera obligar al Estado a tomar más medidas de Justicia en casos de periodistas, que están impunes.

"Nosotros creemos que es la única forma que tenemos de combatir la impunidad, la única forma de tratar de prevenir otros casos de violencia. Que note la sociedad que el Gobierno está tomando esto con acción en México, es muy importante", expuso.

"Es el principio de algo mejor de lo que ha ocurrido los últimos 16 años; por lo menos ahora tenemos el compromiso firmado por el Estado mexicano para poder seguir exigiendo justicia de forma formal. Hasta ahora uno reclamaba a alguien y no te contestaban, y no hay ningún problema. En este caso ya hay un compromiso; el Estado asume ese compromiso de buscar justicia", afirma el director de la SIP.

Sobre el resultado final, señala que no se puede ser pesimista ni optimista, "hay que ser realistas. Esta es una nueva realidad que empieza ahora", concluye.

Desaparición e impunidad

Alfredo Jiménez Mota fue visto por última vez el 2 de abril de 2005. En ese tiempo trabajaba como reportero del diario El Imparcial, e investigaba los nexos con el poder del crimen organizado en Sonora. La noche de su desaparición se reunió con dos funcionarios, uno de ellos Andrés Montoya García, quien fue subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.

También se sabe que la última llamada que recibió Alfredo en su teléfono fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván. Está registrada a las 23:04 horas. No hay registros de que fuera interrogado por este caso.

Para encontrar el paradero del reportero se inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005. La SIP registró el caso con el número de referencia 13.0007, y la CIDH emitió el informe 58/15.

En los meses posteriores se reportaron varias ejecuciones contra el grupo criminal Los Salazar. Funcionarios de la desaparecida PGR dijeron de manera extraoficial a periodistas que entre las víctimas de los asesinatos estaban los hombres que desaparecieron y asesinaron a Alfredo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido el expediente abierto, sin avances en las indagatorias.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH la demanda para exigir al Estado mexicano una respuesta.

Ahora, a 16 años, ocho meses y seis días de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota se logra la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, por parte del Estado mexicano. Un hecho que da a la familia un poco de alivio, pero no justicia.