Seguiremos abriendo puertas para acoger y consolar: Iglesia

A-AA+

La iglesia Católica dijo que a 100 días del asesinato de los padres jesuitas en la comunidad de Cheracahui, Chihuahua, tienen la obligación de seguir abriendo las puertas de sus templos para acoger y consolar; ya que resaltan que se sienten llamados a hablar fuerte, a unir y a dialogar, a orar con insistencia por la justicia y la paz.

En la editorial del semanario católico "Desde la Fe", recordaron que el 28 de septiembre se cumplen 100 días del asesinato de Pedro Palma y de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, mencionaron que la muerte de los padres se ha transformado en reclamo de justicia y paz.

"Se siente amenazante sobre nosotros la losa de la impunidad y la condena al olvido; pero la muerte de los justos nunca puede ser sellada por esa losa, porque su muerte siempre se transforma en reclamo de justicia y fermento de paz, porque sus vidas no se pueden olvidar, se vuelven todos sus actos y palabras un memorial", resaltaron.

Recordaron que sus cuerpos fueron sustraídos para correr la suerte de tantos y tantas: desaparecer y que los pocos días, se recuperaron los cuerpos de Pedro, Joaquín y Javier, cosa que, resaltan, no sucede desafortunadamente para miles de familias.

"El pueblo de Cerocahui pudo sepultar a sus padres asesinados, pero la muerte de éstos ha sido fermento de paz, de indignación, y reclamo de justicia del pueblo de México ante las muertes violentas y la impunidad, que para este caso particular se cumplen 100 días, pero se suma a muchos más días de injusticia e impunidad", puntualizaron.

Dijeron que no llegaron a los 100 días sólo con saldos negativos por la falta de verdad y de acceso a la justicia, sino que lo hicieron con una fuerza renovada y el deseo fortalecido para construir la paz.

Por ello, resaltaron que el pasado 21 de septiembre, fiesta del Apóstol Mateo y Día Mundial de la Paz, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de México y los Jesuitas, presentaron los Conversatorios por la Paz, una iniciativa que llama a dialogar a familias, vecinos, amigos, compañeros, escuelas, conversatorios en los que toda comunidad es invitada a participar de esta iniciativa que se suma a otras tantas que han pasado en estos 100 días.