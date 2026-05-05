"Seguiremos en Sinaloa"

Culiacán, Sin.- El gobierno federal respaldó a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y anunció que la entidad tendrá especial atención debido a la separación del cargo de Rubén Rocha Moya, requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa.

Desde Culiacán, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; Marina Armada, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; general Guillermo Briceño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, se reunieron en la Novena Zona Militar con Bonilla Valverde para manifestarle que las fuerzas federales continuarán con acciones operativas para contener a los grupos delictivos en disputa.

En conferencia de prensa, el mando policial afirmó que reforzarán las acciones en donde sea necesario y se mantendrá la coordinación entre las autoridades locales y el gabinete de seguridad.

"Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y ante el contexto derivado de la licencia solicitada por el gobernador Rocha, estamos representando aquí al gabinete de seguridad para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa: el gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias".

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Por su parte, en el evento Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, se comprometió a mantener una estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo para atender el tema de la seguridad en la entidad, sino para dar seguimiento puntual a los programas y políticas de la llamada Cuarta Transformación.

"Yo he venido trabajando por Sinaloa en diversas encomiendas públicas, incluida la más reciente, la Secretaría General de Gobierno, por ello, y con la seguridad que me brinda esa experiencia, el conocimiento de la realidad de Sinaloa y de los desafíos del gobierno que hoy encabezo, asumo el irrenunciable compromiso de velar a minuto por la seguridad del estado", aseveró.