Segundo día de la madre, en pandemia para Severina

Para Severina Rosas este será el segundo 10 de mayo que no pasará en compañía de sus cinco hijos por la pandemia de Covid-19. Desde abril de 2020 dejó la Ciudad de México para instalarse en su pueblo natal, San Jerónimo Xayacatlán, en Puebla, y aunque la mujer de 69 años ya recibió la vacuna contra coronavirus, sus hijos le piden que todavía no regrese a la capital, por lo que este Día de la Madre lo pasará en compañía de su esposo y realizando videollamadas a sus seres queridos.

"Es triste, extraño mucho a mis hijos, verlos, estar con ellos, pero cuando empezó todo esto y como vimos que se ponía muy feo, por eso mi esposo y yo nos venimos para acá, todo es más tranquilo, no salimos y nos cuidamos mucho, ya es el segundo Día de la Madre que no estoy en mi casa, uno se acostumbra a las videollamadas, a hablar por teléfono, pero se extrañan los abrazos, los mimos, aunque mi esposo y yo ya estamos vacunados, nuestros hijos piden que esperemos, pero lo que yo más deseo es volver y abrazar a todos", dice a EL UNIVERSAL.

Desde que inició la pandemia, México ha reportado el índice de positividad más bajo con 17%, es decir que de 10 pruebas de diagnóstico que se aplican, menos de dos salen positivas. En lo que va de mayo se han reportado apenas 19 mil 862 contagios, lo que significa 2 mil 482 por día, mientras que en defunciones se han contabilizado 2 mil 21, un promedio de 252 al día, estas cifras son muy similares a las de mayo del año pasado, antes del primer pico de la pandemia.

Anoche, Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la Sceretaría de Salud, llamó a la población a celebrar este 10 de mayo de manera virtual o que se mantenga el festejo en el núcleo familiar sin salir de casa.

"Una manera de demostrarle cariño a nuestras madres es festejarles de manera virtual, no es momento de bajar la guardia, de confiarnos, hay que tener muy presente que la pandemia por coronavirus permanece; y lo mejor es celebrar de forma consciente, si no es de manera virtual, realizar el festejo, pero sólo con los integrantes del núcleo familiar y mantener el uso de cubrebocas y la sana distancia", dijo.

Especialistas llaman a la población a no bajar la guardia y a recordar que en la segunda ola, que ocurrió en diciembre de 2020 se debió a las reuniones familiares.

"El mejor regalo que le podemos hacer a nuestras madres es guardar la sana distancia, la pandemia no ha terminado", advirtió Miguel Ángel Toscano, jefe de Terapia Intensiva del hospital Belisario Domínguez.

El infectólogo Alejandro Macías recordó que para que la vacuna proteja a las personas que recibieron el antígeno deben pasar de dos a tres semanas de la aplicación de la segunda dosis, y detalló que las vacunas protegen en su mayoría contra el desarrollo de la enfermedad grave por Covid-19, pero aún es posible contagiarse.

"Qué bueno que haya muchos adultos mayores que ya recibieron la segunda dosis, que vaya avanzando en la inmunización en todo el país, pero eso no significa que ya se pueda regresar a como estábamos antes de la pandemia, se puede felicitar a las madres, festejarles su día, pero en caso de que ya cuenten con la vacuna no confiarse, recordar que no surte efecto de manera inmediata", dijo.

Especialistas del IMSS solicitaron a la ciudadanía cooperar y ser conscientes a la hora de festejar el 10 de mayo, a fin de evitar un repunte de contagios.

"Si todos nos apoyamos para evitar la propagación de la enfermedad siguiendo las medidas de prevención y contención vamos a tener individuos sanos y seguros en cada una de las familias del país, hay que recordar que la vacuna contra coronavirus no evita que una persona contraiga la enfermedad, sino que la protege de presentar síntomas graves", subrayó Elizabeth González Rosas, coordinadora de Programas Médicos adscrita a la División de Promoción a la Salud en la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.

Pese a que Severina y su esposo Heladio Mejía ya recibieron ambas dosis de la vacuna de AstraZeneca, han decidido esperar para regresar a la Ciudad de México, piden a la población no bajar la guardia.

"Vemos las noticias y allá entrará el semáforo amarillo, está bien porque la gente tiene que trabajar", dijo Severina.