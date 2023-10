Segundo sismo del día se registra en Guerrero tras paso de "Otis"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.5 grados la tarde de este miércoles 25 de octubre en Ometepec, Guerrero.

A través de su cuenta de X, el SSN informó que el epicentro se localizó a 98 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.



Huracán "Otis" afecta sistema de Alerta Sísmica de Guerrero

El coordinador de Investigación y Divulgación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Armando Cuéllar Martínez, informó que la afectación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) tras arribo del huracán "Otis", se registró en un nodo de comunicación en el cerro El Veladero.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que en 35 años no se había registrado una afectación de esta envergadura, pues el impacto la madrugada del miércoles "es grande" dado que necesariamente se debe comunicar a los sensores por este medio.

"El impacto de este meteoro, de este huracán 'Otis', es de los más grandes o el impacto más grande que hemos podido constatar en la red en 35 años a pesar de que ha habido otros fenómenos", dijo.

Armando Cuéllar explicó a este diario que el daño consistió en la interrupción de las comunicaciones de este nodo, en la red principal del Estado de Guerrero.

Sin embargo, precisó que aún no saben cuál es el daño en los 27 sensores, si es que los hay, debido a que no pueden acercarse a la zona afectada.

Al hacer este primer balance, refirió que la alerta sísmica está activa en caso de que se llegara a registrar un movimiento telúrico con epicentro en Michoacán y Oaxaca, pues la afectación total es en Guerrero.