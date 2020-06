Seis bandas delictivas se disputan la Gustavo A. Madero

Al menos seis grupos delictivos dedicados a la venta de drogas, extorsión y robo pelean uno de los territorios más grandes de la Ciudad, la alcaldía Gustavo A. Madero.

En las últimas dos semanas se han registrado ejecuciones; un enfrentamiento con policías capitalinos, que dejó un delincuente muerto; el hallazgo de dos cuerpos al interior de una cajuela y con el tiro de gracia, y sujetos armados disparando en varias casas en donde creían se escondían sus rivales.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) refirieron a EL UNIVERSAL que son grupos como "Los Rojos", "La Familia de la Cruz", "Los Chilas", "La Unión del Bandido Pegaso", células del "Cártel Jalisco Nueva Generación" y "Los Discos", estos últimos de Tlalnepantla, Estado de México, los que pelean por el territorio.

A la banda de "Los Discos" se les liga con "La Unión Tepito", con quien habría formado nexos para expandir rutas de comercialización de droga. A esta célula delictiva las autoridades capitalinas le atribuyen el ataque armado del pasado 8 de junio en la colonia Candelaria Ticomán en donde balearon 15 casas y quemaron cinco vehículos.

Aunque las autoridades aún no identifican contra qué grupo iba dirigido el ataque, no descartan que esté relacionado con las extorsiones y cobro de derecho de piso a conductores del transporte público en la zona.

"Los Discos" presuntamente tienen su centro de operaciones en La Presa, Tlalnepantla, y principalmente operan los delitos de narcomenudeo, plagio y ejecuciones de grupos antagónicos.

Además, la Policía de Investigación indaga el cobro de derecho de piso que se da en la alcaldía por parte de estos grupos y que principalmente están dirigidos a rutas de transporte público y taxistas no regulados.

Derivado de esto, otro hecho violento ocurrió la madrugada del 2 de junio, cuando tres personas que circulaban en un "vocho" negro en Cuautepec fueron interceptadas por presuntos sicarios, quienes les dispararon en al menos 15 ocasiones.

Reportes policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizados ese mismo día, refieren que testigos atribuyeron la agresión al cobro de derecho de piso que se da en Cuautepec. Seis días después, ocurriría el ataque armado en la colonia Candelaria Ticomán.

Según la indagatoria, la zona de Cuautepec, Candelaria Ticomán y otras colonias que colindan con el Estado de México, es donde principalmente están ocurriendo los hechos violentos.

La alcaldía Gustavo A. Madero se coloca en lo que va del año como la tercera demarcación con más delitos registrados con carpeta de investigación en la FGJ, de acuerdo con el portal Datos Abiertos de la Ciudad.