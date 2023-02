Seis jueces de Morelos, bajo investigación por irregularidades

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Seis jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) están bajo investigación por presuntas irregularidades en su actuación y dos fueron dados de baja de manera definitiva.

Así lo confirmó el presidente del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea y agregó que los jueces se desempeñaban en materia penal, civil y familiar.

"Son procedimientos administrativos abiertos donde se están investigando conductas irregulares que tienen que ver con el desempeño de sus funciones y la Junta de Administración y Vigilancia está consciente de la necesidad de ejercitar todas esas acciones para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas" dijo en entrevista.

Gamboa Olea detalló que uno de los jueces tiene un tema particular con la falta de envío y omisiones en el desempeño de sus funciones porque no acordaban las promociones en el tiempo que lo recibían y no atendían a las personas, como debe ser lo que hace una dilación en la administración de justicia y genera un retardo en la misma.