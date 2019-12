Seis madres encuentran a sus hijos desaparecidos durante Caravana

Durante la XV Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, seis mujeres encontraron a sus hijos luego de no haberlos visto hasta por 33 años.

El Movimiento Migrante Mesoamericano informó a través de un comunicado sobre el encuentro de tres mujeres hondureñas, dos salvadoreñas y una guatemalteca con sus presuntos hijos desaparecidos.

La Caravana emprendida por las centroamericanas duró 19 días e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este movimiento en su conferencia matutina del 29 de noviembre; ese día el mandatario ofreció su apoyo para que las mujeres recorrieran el país sin peligro y en ese momento no se reportó ningún incidente.

Las madres recorrieron casi cinco mil kilómetros en 14 estados diferentes para encontrar a sus seres queridos.

Entre las personas que fueron localizadas se encuentra un hombre hondureño, quien reside en Tequisquiapan, Querétaro, y tenía 33 años de haber perdido contacto con su mamá.

También se encontró a otro hombre guatemalteco que vive en Reynosa, Tamaulipas, y tenía seis años de no ver a su familia.

"Hemos visto este año más personas unirse a la búsqueda, autoridades, y medios de comunicación y colectivos de cada estado que recorrimos. Agradecemos su hospitalidad, apoyo, cariño y solidaridad con el dolor que padecemos.

"Nos vamos sí, pero con la esperanza de poderlos encontrar. Porque una madre y un padre nunca olvidan...", señaló el Movimiento Migrante en su comunicado.