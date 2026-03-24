Semana Santa 2026 dejará derrama de 300 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- En este, las vacaciones por Semana Santa representarán para el sector del comercio, servicios y turismo ventas por

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de pesos en todo el país.La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo () estimó que tanto elcomo las vacaciones en diversos destinos turísticos generarán unaen diversos sectores.Por ejemplo, alrededor de 40 millones de personas participarán enhacia los principalesPor lo que, elsuperará, en este año, losde pesos, lo que considera la movilización de creyentes a la, 84 catedrales y 196 iglesias, conventos y exconventos históricos, entre otros santuarios emblemáticos del país donde se realizan representaciones religiosas.Tan solo en la, durante la primera mitad de diciembre, las visitas a lageneran aproximadamentede pesos, añadió que dicho destino "recibe alrededor de 20 millones de visitantes al año, lo que la convierte en el recinto religioso más visitado del mundo".El presidente de la, afirmó que "este comportamiento confirma que elno solo convoca a millones de personas por motivos de fe y tradición, sino que también activacompletas en hospedaje, alimentos, transporte, comercio local, artesanías y prestación de servicios", lo que beneficia a micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras más.De acuerdo con latambién eltiene un impulso en estas fechas, sobre todo por la visita aExpuso que laen el exterior se fortalece con elsobre todo porque atrae visitantes de Estados Unidos, Colombia, España, Brasil, Argentina, Filipinas, Italia, Bolivia, entre otros países, ya que se consolida la oferta turística mexicana al combinarse espiritualidad, cultura, gastronomía, historia y hospitalidad.