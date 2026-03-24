Semar recolecta 330 kilos de hidrocarburo en playas de Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

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de material con hidrocarburo en playas del municipio de Alvarado, Veracruz.Los hechos ocurrieron cuando los navales efectuaron unpara verificar lade hidrocarburos en el litoral de Veracruz, se detectaron indicios deen playas del municipio de Alvarado.Integrantes del(PROMAM) se trasladaron a la, municipio de Alvarado, con el fin de sumarse a las labores de limpieza en coordinación con personal del Polígono Naval de Antón Lizardo.Durante estas acciones, se realizó un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros de litoral, con el objetivo de verificar la presencia de manchas o nódulos de hidrocarburo, logrando la recolección de 30 kilos de, el cual será analizado para determinar su composición y posible procedencia.En tanto personal de lade la Capitanía de Puerto de Alvarado, en coordinación con la Dirección de Ecología municipal, efectuó un recorrido en la zona conocida como "El Faro", donde se localizaron y recolectaron aproximadamente 300 kilos de material con características similares.La dependencia informó que lacontinuará con las, verificación y atención de este evento, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, contribuir a la protección del medio ambiente marino.También puso a disposición de la ciudadanía el, para reportar cualquier hallazgo o indicio de hidrocarburos enLarefrendó su compromiso de seguir trabajando de manera permanente para la protección del medio ambiente marino en la región centro y norte del estado de Veracruz, mediante unaen beneficio de la población.