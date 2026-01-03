Semar repatria a 6 víctimas de avionazo en EU

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar) repatrió este viernes de enero los cuerpos de los seis mexicanos, entre ellos un menor, que murieron en un accidente aéreo en Galveston, Texas, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Ya están aquí (los restos). E incluso va a haber un homenaje a los marinos", apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con la información, al mediodía del jueves el avión de la Marina aterrizó en el Aeropuerto Internacional Scholes para iniciar los trámites de entrega de cuerpos e iniciar la investigación de lo ocurrido.

La mañana de este viernes los cuerpos de las seis víctimas fueron subidos al avión de la Marina para su regreso a México y entrega a sus familiares.

El pasado 22 de diciembre una aeronave de la Secretaría de Marina se desplomó en la bahía de Galveston, Texas, poco antes de llegar a su destino.

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, llevaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo a un menor que presentaba quemaduras graves, al que se estaba trasladando desde Campeche al hospital pediátrico Shriner´s de Galveston en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

El avión despegó de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, a unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según la web de seguimiento aéreo FlightRadar24.

Homenaje a marinos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este viernes se rindió homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que perdieron la vida.

En un comunicado la dependencia señaló que con la presencia de sus familiares se realizó la ceremonia de honores fúnebres ante el pase de lista de quienes en vida dieron muestras de entrega y vocación de servicio al cumplir con el compromiso de lealtad inquebrantable que tuvieron por nuestra nación.

Este acto fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, acompañado por funcionarios de la dependencia quienes lamentaron la pérdida de los marinos, mismos que cumplieron una misión guiada por la vocación de ayudar, salvar vidas y aliviar el sufrimiento ajeno.

Posteriormente se efectuó una guardia de honor por autoridades navales y un toque de silencio y honores fúnebres por parte de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando, en honor a los cuatro marinos.