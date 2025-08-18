Semifinales y Final del Concurso México Canta 2025 en Canal 22

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El concurso "México Canta: por la paz y contra las adicciones" es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Esta dinámica surgió con el objetivo de crear nuevas narrativas musicales que no fomenten la violencia ni hagan apología a actos delictivos, mediante letras que evoquen a valores y principios positivos como "el amor, el desamor y la grandeza de México".

Además, con esta competencia se busca fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos como el mariachi, el norteño, la banda, el bolero y el corrido, así como apoyar a los jóvenes artistas que buscan conectar con la gente y compartir sus canciones.

En este concurso binacional, participan artistas independientes de 6 regiones de México y Estados Unidos, abarcando todas las zonas de ambas naciones.

El viernes 8 de agosto finalizaron las eliminatorias estatales para ambos países, las cuales iniciaron el pasado 5 de julio. Esta primera selección se realizó de manera virtual y con la evaluación de un jurado especial, quedando así un total de 48 clasificados, 8 por cada región de México y EU, de 365 proyectos registrados durante las inscripciones.

Bajo la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad, podrás sintonizar las siguientes emisiones a través de la señal televisiva de Canal 22.

Además, también podrás ver las semifinales por cualquier medio de comunicación público digital, todos los domingos de agosto y septiembre a las 19:00 horas (hora centro).

Finalmente, la gran final del concurso "México Canta" se realizará el domingo 5 de octubre de 2025, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", ubicado en la calle de Donceles número 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Este domingo 17 de agosto se llevó a cabo la primera semifinal del concurso en la región este de Estados Unidos, donde el cantante "Blue Malboro", un joven intérprete de música urbana y hip hop, se convirtió en el primer finalista del certamen.

De acuerdo con el calendario de transmisiones, la semifinal dos para la región centro de Estados Unidos se realizará el próximo domingo 24 de agosto, mientras que la tercera semifinal para la región oeste de EU se transmitirá el 31 de agosto.

Por otro lado, para las regiones norte, centro y sur de la República Mexicana las semifinales cuatro, cinco y seis se tienen pensadas para el 7, 14 y 21 de septiembre respectivamente. Así mismo, se transmitirá una recapitulación de "Lo mejor de las semifinales" el domingo 28 de septiembre.