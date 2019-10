Senado aplaza debate sobre la marihuana

Ciudad de México.- Debido a la falta de acuerdos en la bancada de Morena, así como de las observaciones que llegaron de las secretarías de Gobernación (Segob) y Salud (Ssa), y de las organizaciones civiles, la Junta de Coordinación Política del Senado decidió cancelar el debate de la regulación de cannabis en comisiones.

Los temas que atoraron el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, específicamente por su presidente, el senador Julio Menchaca (Morena), son los relacionados a la plantación, producción, distribución, portación, comercialización, concesiones y riesgos a la salud.

La Comisión de Salud ya trabaja en un dictamen paralelo que recoja las observaciones de Gobernación y Salud, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), puesto que desde el Palacio de Cobián hay señalamientos de que no se contempló en el dictamen de Menchaca Salazar la iniciativa de la exsenadora Olga Sánchez Cordero.

Eso, sumado a que las organizaciones sociales y civiles como México Unido contra la Delincuencia, La Discapacidad no une, y #RegulaciónporlaPaz, entre otras, han acusado de que el dictamen de la Comisión de Justicia beneficia a las transnacionales canadienses, al hablar de que los campesinos mexicanos deberán cultivar semillas del extranjero y no nativas, lo que impide el desarrollo de sus comunidades y que sigan sujetos a la delincuencia organizada. Además de que el dictamen no contiene la necesaria armonización de la Ley General de la Salud y el Código Penal, señalada por la Suprema Corte.

México Unido Contra la Delincuencia, por su parte, presentó seis cambios al dictamen: eliminar el requisito de registro para las personas usuarias, las disposiciones para la adquisición de semillas; remover las pruebas de testado y trazabilidad, por crear barreras a los campesinos al mercado lícito; adecuar los requisitos de empaquetado; eliminar contar con licencia para realizar auto-cultivo y las verificaciones y quitar las alusiones a la ilicitud.