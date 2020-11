Senado aprueba cambios a Ley y liberan 33 mil mdp del Fondo de Salud

El pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud que autorizan tomar 33 mil millones de pesos del Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar y sean enviados a la Tesorería de la Federación "para destinarse a fortalecer acciones en materia de salud".

Este movimiento de recursos fue considerado en la Ley de Ingresos que se debatió la semana pasada en el Senado mismo, y faltaba aterrizar en la Ley General de Salud dicha disposición, que fue avalada en lo general por Morena, PT y PES con 47 votos a favor, mientras que la oposición emitió 32 votos en contra.

Luego, la votación en lo particular desechó las propuestas que presentaron MC, PAN y PRI, y se aprobó por el pleno por 46 votos a favor y 25 en contra.

En la deliberación del dictamen de la minuta que se recibió de la Cámara de Diputados, el pleno entabló una discusión que fue la segunda parte del debate del jueves 29 de octubre, en la que la minoría aseguró que tomar recursos del Fondo de Salud sirve para que continúen las megaconstrucciones (Tren Maya, Refineria de Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía) del sexenio, y la mayoría sostuvo que no se necesita etiquetar los 33 mil millones de pesos que van a la Tesorería.

Beatriz Paredes Rangel (PRI) pidió a Américo Villarreal (Morena) que se lleve a cabo una revisión de las causas por las que no han sido utilizados recursos de ese fondo de salud, cuando se acumulan las denuncias de falta de cobertura de gastos catastróficos como los medicamentos para VIH, cáncer, cirugías cardiovasculares.

Martí Batres Guadarrama (Morena) rebatió: "No se sacan recursos del Fondo de Salud, al contrario, se meten al Presupuesto de Salud para que se puedan ejercer".

También rechazó los señalamientos de que "se están robando esos recursos, lo que es una verdadera ofensa, infamia que no admitimos por motivo alguno".

En el fondo de la discusión, Morena y la minoría cruzaron acusaciones de corrupción en el manejo de los recursos públicos.