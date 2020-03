Senado aprueba reforma en materia de bienestar

El pleno del Senado aprobó este martes por gran mayoría la reforma constitucional en materia de Bienestar y la remitió a los congresos de los estados para su ratificación.

Por 91 votos a favor uno en contra y uno en abstención, fueron aprobadas las adiciones al artículo 4 constitucional, luego de un debate en el que el PAN criticó la política social que calificó como "promesas", "deseos" y "dichos de papel".

La reforma eleva a rango de derecho constitucional los programas sociales del sistema de salud para el bienestar; apoyos económicos a personas con discapacidad permanente e indígenas; incluye pensiones a personas mayores de 68 años y establece un sistema de becas en todos los niveles escolares del sistema de educación pública.

Tras posicionamientos a favor y en contra y de presentación de reservas que fueron desechadas, en el tablero electrónico sólo se registraron la abstención de Emilio Álvarez Icaza, sin bancada, y el voto en contra de Marco Antonio Gama Basarte (PAN), quien así sostuvo su señalamiento de que la reforma da "legitimación al populismo gobernante (que) igualará a Morena con el viejo partido de Estado que cambiaba la Carta Magna al capricho del Presidente, sólo para volverla letra muerta vacía de significado".

Al presentar el dictamen, por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), afirmó que con el Estado de bienestar se instala el piso parejo en el acceso a las oportunidades.

Las reformas y adiciones al artículo 4 de la Constitución, parte de un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que es una reforma de gran calado, dijo Ramírez Aguilar, que va a garantizar el Estado de Bienestar en la Carta Magna.

"Esta reforma pondrá a prueba al Estado mexicano, esta reforma es de gran utilidad en estos momentos difíciles, en que se enfrenta una pandemia, para los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores e indígenas, subrayó el senador por Chiapas.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), una vez levantada la votación remitió la reforma constitucional a los congresos de los estados para su ratificación.

Alcanzada la mayoría simple, es decir 17 aprobaciones, se puede declarar la constitucionalidad del decreto y remitirlo al Ejecutivo para su promulgación.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) calificó "la reforma en materia de Bienestar, como de la mayor trascendencia, que dejará huella muy importante en esta Legislatura, ya que transforma programas en derechos, como se hizo en la Constitución de la Ciudad de México".

Nancy de la Sierra Arámburo (PT), consideró que "el día de hoy celebramos un gran triunfo a favor del desarrollo social, al consagrar constitucionalmente las previsiones de seguridad social que sustentarán la construcción de un verdadero estado de bienestar en nuestro país". Y subrayó que "sólo garantizando piso parejo para todas y todos, en el que se cubran las necesidades básicas de los más vulnerables, lograremos cerrar la brecha de desigualdad en nuestra sociedad".

Elvia Marcela Mora Arellano (PES), dijo que "no podemos tener justicia social sin una redistribución efectiva de la riqueza, y no hay manera más transparente de redistribuirla que ponerla directamente en manos de las personas".

El senador Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM) dijo que esta reforma "significa la verdadera transformación de fondo del país, que ahonda contra la desigualdad y abre nuevas oportunidades a los más desfavorecidos".

José Erandi Bermúdez (PAN) dijo que su fuerza política "no quiere que todo se quede en promesas, buenos deseos o derechos de papel, sino que se garantice la viabilidad de estos apoyos, porque es frustrante el populismo constitucional del que millones de mexicanos ya están cansados".

Marco Antonio Gama Basarte acusó que en la reforma "hay la aviesa intención de dar visos de legalidad a la demoagogia presupuestal, al clientelismo electoral y a la restitución del paternalismo presidencial".

Beatriz Paredes Rangel (PRI) señaló que "la verdadera política social es una política económica justa, redistributiva, que permite a todos los seres humanos desplegar a plenitud sus capacidades de realización". Y, curiosamente, apuntó, las transferencias directas no son resultante analítica de gobiernos progresistas", de manera que planteó que se lleve a cabo en el Senado "una verdadera discusión sobre política social".