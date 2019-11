Senado avala a Loretta Ortiz y Verónica de Gyvés en Judicatura

Con el voto en contra del PAN, el Senado avaló como consejeras de la Judicatura Federal a Loretta Ortiz y Verónica de Gyvés, quienes habían sido propuestas por el poder Ejecutivo.

Ambas habían sido propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar, anteriormente, un espacio en la Suprema Corte; sin embargo, al no contar con los votos, fueron propuestas para ocupar un espacio en el Consejo de la Judicatura Federal.

El senador Damián Zepeda (PAN), sostuvo que su fracción votará en contra de la invasión y control absoluto del Poder Judicial, porque "no es sano" la invasión de Poderes.

"Tenemos respeto por las personas, pero hace poco una de ellas tenía militancia de Morena. No podemos permitir la invasión de un Poder sobre otro", afirmó el panista. Debido a que para la elección del Consejo de la Judicatura Federal no se requieren de las dos terceras partes, solo mayoría simple, Morena junto con sus aliados, aprobaron a Ortiz y de Gyvés.

Loretta Ortiz sumo 95 votos a favor y 13 en contra. Mientras que Veronica de Gyvés, obtuvo 94 votos a favor, 17 en contra y una abstención.