Senado avala en lo general leyes educativas

Morena en el Senado avaló en lo general las leyes secundarias de la reforma educativa sin mayor obstáculo.

Movimiento Ciudadano (MC) y el PRD, a diferencia de la Cámara de Diputados, disolvieron el bloque opositor, pues mientras sus diputados votaron en contra, los senadores del partido naranja optaron por ir a favor, y los perredistas se abstendrán. Por lo que solo el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, el PRI y el PAN fueron los únicos que votaron en contra, aunque los únicos que reprocharon a Morena la "entrega de la educación", fue Acción Nacional.

La senadora Guadalupe Saldaña (PAN), invitó a Morena y sus aliados incluido MC, a no darle la espalda a la educación con calidad, a los estudiantes, y a los buenos maestros, "hoy los convoco a que hagan una reflexión, con estas leyes secundarias que propone el partido mayoritario pierden los maestros y los niños, y gana la mafia", expresó.

En su oportunidad, el senador Germán Martínez (Morena), reprochó a sus excompañeros panistas, particular a Josefina Vázquez Mota, quien fuera secretaria de Educación en el calderonismo, y gobierno en el que él participó, que al frente de la dependencia ella sostuvo que no se puede hacer una reforma educativa sin el apoyo del sindicato.

"Querida Josefina, usted dijo lo siguiente: una reforma educativa es inconcebible si no se da con el sindicato. Lo dijo usted a un lado de Elba Esther Gordillo. En Morena estamos orgullosos de estar de lado de los maestros, esa es la piedra angular de nuestra transformación educativa", exclamó.

Josefina Vázquez Mota reviró reconociendo que esas habían sido sus palabras siendo titular de la SEP, y que sigue considerando que sin la voz de los maestros no se puede construir ni aprobar una reforma educativa, siempre y cuando ésta sea de calidad sin prebendas ni privilegios.

"Sigo reiterando y confirmando lo que en su momento expresé. Solo con los maestros y las maestras, solo con el interés superior de los niños y niñas. Sí, pero solo con calidad, no con mediocridad, no con prebendas o privilegios.

Esta es mi respuesta senador: no solamente no me desdigo, confirmo que solo con los maestros y las maestras, pero lo que hoy se pretende es la mayor traición, y estamos a unas cuantas horas de lo que puede ser las horas más oscuras para nuestra patria", sostuvo la panista.

Con 78 votos a favor, seis en abstención y 26 en contra.