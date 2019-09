Senado avala en lo particular Ley General de Educación

Entre críticas del PAN y PRI, sin hacer cambios, y al grito de la reforma "¡ya cayó!", los senadores de Morena avalaron en lo general y particular la Ley General de Educación, con 68 votos a favor, 39 en contra y cero abstenciones.

Mientras que los panistas sostenían un cártel con la leyenda "AMLO y Morena traicionó a tus hijos por votos" y "Sí a la educación de calidad".

La senadora Vanessa Rubio (PRI), dijo que la reforma a la Ley General de Educación, se resume en los siguientes puntos: "educación controlada por sindicatos, cuotas, intereses políticos, discrecionalidad, recursos entregados en mano para construir escuelas, cero evaluación, ideología, cero innovación y competitividad, compadrazgos y los purititos intereses políticos electorales".

El panista Damián Zepeda indicó que la nueva reforma no fortalece a los maestros, y que en el Senado no hay debate, "hoy la prisa es aprobar tal cual sin moverle nada, eso jamás va a ser positivo para este país", afirmó.