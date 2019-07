Senado avala por unanimidad extinción de dominio

El Senado avaló por unanimidad la Ley Nacional de Extinción de Dominio, instrumento que el Estado por conducto del gobierno federal y de las entidades, podrá recuperar bienes que sean producto de hechos ilícitos, además de que protege los derechos de los ciudadanos ante la autoridad.

La senadora Claudia Anaya del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que se abrirá carpeta de extinción cuando se realicen secuestro, extorsión, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, delitos contra la salud, trata de personas, robo de vehículos, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, corrupción.

"Nosotros en la ley ponemos que son bienes sujetos a extinción de domino todos aquellos que sean producto o instrumento de actos ilícitos. Esperamos que esta ley sea bien utilizada por Fiscalía, por el Estado, que no sea una herramienta frívola, o para causar daños políticos y en la integridad de las personas, sino que sea para darle un golpe financiero a la delincuencia organizada", aseveró la priista.

Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, tiene la intención de "pegarle al bolsillo" de la estructura del crimen organizado con independencia de los procesos penales que se persigan por actos ilícitos, "se va poder ir por 50 mil millones de dólares" que genera la delincuencia.

"Los Ministerios Públicos no están ajenos del abuso de autoridad, con esta Ley se evitará. Esta ley es una buena herramienta que permite que el proceso judicial vaya por separado de ir contra un bien o inmueble que no sea comprobado o sea producto de actos ilícitos, y esto va a ayudar a ir contra la violencia en el país", apuntó.

El senador Samuel García Movimiento Ciudadano (MC), mencionó que se trata de un gran paso para combatir la corrupción y recuperar lo robado de ex presidentes, ex alcaldes y ex funcionarios debido a la retroactividad de la ley.

"Será una realidad ir por cuanta propiedad, bien, inmueble, cuenta bancaria, esta figura sí va a aplicar de manera retroactiva sobre actos de corrupción del pasado, va a ser imprescriptible porque hay una máxima, cuando alguien tiene un bien ilícito ni la herencia ni la muerte ni sus hijos ni nietos pueden disfrutar lo que se robó lo que sacó de la corrupción", dijo el legislador del partido naranja.