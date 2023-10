Senado avala reforma "light" en materia migratoria

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República aprobó una reforma "light" en materia migratoria que no resuelve la grave crisis humanitaria que se vive en las dos fronteras del país, ni tampoco las casi 150 mil solicitudes de asilo que habrá este año, ni mucho menos los accidentes provocados por la política de persecución de autoridades y las redes de tráfico de personas.

La reforma al artículo 52 de la Ley de Migración busca autorizar al extranjero nacional o residente de los países vecinos, para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda los 21 días.Aseveró en tribuna la senadora por Morena, Bertha Caraveo, quien dijo que en esos 21 días no podrán recibir ninguna remuneración y destacó que es relevante porque anteriormente la legislación marcaba tan sólo siete días y con ello "podemos garantizar una mayor regulación con perspectiva de derechos humanos en nuestra política migratoria"."Adicionalmente, se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Segob, puedan establecer mecanismos para la recepción de trámites y emisión de documentos migratorios de visitante regional y visitante trabajador regional. Además, determinarán los países que podrán ser beneficiarios de dichas disposiciones", apuntó.La reforma aprobada con 45 votos a favor, 10 en contra y 15 abstenciones establece la figura de visitante trabajador regional "autoriza a la persona extranjera que sea nacional de los países de la región fronteriza, para permanecer hasta por un año en las entidades federativas que determine la Secretaría de Gobernación".El visitante trabajador regional contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la oferta de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee.La oposición criticó que mediante disposiciones administrativas de carácter general, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría podrá establecer mecanismos para la recepción de trámites y emisión de documentos migratorios de visitante regional y visitante trabajador regional; además, determinará los países que podrán ser beneficiarios de dichas disposiciones y definirá los ámbitos territoriales que correspondan a cada uno de los anteriores documentos.Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, recordó la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 extranjeros y que a seis meses de lo ocurrido sigue habiendo impunidad, con el titular del INM libre y sin apoyos a las víctimas y sus familias."Queda absolutamente claro, es que la política migratoria es un discurso evasivo de protección a los derechos humanos y una práctica generalizada y violación a los derechos humanos de los migrantes", agregó."La reforma que en particular aquí se nos está presentando tiene vicios de discrecionalidad que no garantizan los derechos a los que solicitan la licencia de un año, serán las dependencias y no el derecho de los trabajadores que se esté tutelando", concluyó.