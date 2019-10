Senado convoca a comparecer a Durazo por hechos en Culiacán

Sin fecha ni hora, el Senado de la República avaló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo Montaño, acuda a comparecer para abordar los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, y el estado que guarda la seguridad en el país.

En un punto de acuerdo que impulsó el PAN, y que fue retomado por la Mesa Directiva, se estableció también, que Durazo Montaño debe enviar a la brevedad un informe sobre el operativo en Coahuila, que llevó a la liberación del Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.

La Mesa Directiva será la que defina la fecha y hora de la comparecencia, el formato de ésta y si será en el pleno o ante comisiones.

El senador Manuel Añorve (PRI), dijo que más allá de lamentar y condenar los hechos ante el fallido operativo del ya llamado "jueves negro", se ha puesto sobre la mesa muchas reflexiones que se deben considerar, empezando porque la oposición votó por unanimidad la Guardia Nacional, para que el Presidente tuviera una herramienta, por lo que es mentira que se diga por parte de Morena, que la oposición le quiere dar "en la madre" a la Cuarta Transformación.

"Los cárteles están empoderados, y por supuesto nosotros estamos a favor de proteger las vidas humanas, no de ponerlas en riesgo con este tipo de operativos fallidos. Nadie le quiere pegar "en la madre" a la cuarta transformación, que quede claro, queremos un gobierno que dé resultados. Lo que queremos es que no se le pegue "en la madre" al país. Queremos respuestas al "culiacanazo" del "jueves negro". "Ni perdón, ni Ovidio", asentó.

Lo anterior en respuesta al senador morenista Primo Dothé, quien dijo que la oposición busca darle "en la madre".

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, indicó que hoy se cumplen los seis meses que el Presidente solicitó para comenzar a dar resultados en materia de seguridad, pero con lo sucedido en Culiacán y las pésimas cifras de combate a la delincuencia, se demuestra que "ni saben, ni quieren y ni pueden dar seguridad" a los mexicanos.

"A la administración federal se le han otorgado todas las herramientas que pidió para combatir la inseguridad. Le dimos la Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa. Lo sucedido en Culiacán demuestra no sólo un operativo fallido, sino una estrategia de seguridad fallida completamente", añadió el panista.

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, apuntó que su bancada no aprovechará un operativo fallido para criticar la estrategia de seguridad del actual gobierno; sin embargo, dijo que el Ejecutivo debe hacer una reflexión sobre ello. "Los problemas no se resuelven sólo con buenas intenciones, se necesitan acciones claras", refirió.