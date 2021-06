Senado exhorta a gobernadores y diputados electos tener sensibilidad

El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, expresó su confianza en poder trabajar en coordinación con las mujeres y hombres que fueron electos el pasado 6 de junio como nuevos gobernadores de 15 entidades del país, con el objetivo de fortalecer el Pacto Federal.

En un comunicado, dijo que la diversidad de México demanda compromiso, interés y sensibilidad para escuchar y recoger las demandas sociales y llevar a cabo los cambios necesarios.

El senador chiapaneco celebró que seis mujeres hayan obtenido el triunfo para encabezar dichos gobiernos estatales, lo que calificó como un avance relevante, pues se atendió una de las demandas más sentidas, que por mucho tiempo se ha manifestado para que las mujeres participen en la toma de decisiones más relevantes para México.

"Desde el Poder Legislativo se ha trabajado con ímpetu e interés para posicionar a las mujeres al frente de las decisiones nacionales. El recorrido no ha sido nada fácil, ya que, lamentablemente, se enfrenta aún la violencia política contra las mujeres en razón de género; sin embargo, su avance no tiene retorno", advirtió.

El presidente de la Mesa Directiva saludó la victoria de los legisladores que integrarán la Cámara de Diputados federal y los congresos locales, y llamó a quienes integrarán la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, a trabajar en franco compromiso con México: "No olvidemos que el diálogo y la construcción de acuerdos son clave para concretar las reformas legislativas a favor de México", enfatizó el senador Eduardo Ramírez.