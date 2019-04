Senado mexicano entrega reconocimiento a Yalitza Aparicio por la cinta "Roma"

El Senado de México entregó este jueves reconocimientos a las actrices mexicanas Yalitza Aparicio y Nancy García por la película "Roma" durante la jornada de cierre de la semana cultural de las Lenguas y los Pueblos Indígenas.



A estas actrices "de origen indígena, les tocó protagonizar una victoria cultural de los pueblos originarios y mujeres de México", aseguró el presidente del Senado, Martí Batres, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Batres aseguró que en "Roma", Premio Óscar a la mejor cinta extranjera, las mujeres "reivindican la igualdad, a nuestra historia, pueblos y culturas, que no deben olvidarse jamás".



El éxito de esta película, que es dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón y que es una de las más reconocidas de México de los últimos tiempos, se explica en parte "por la presencia de las lenguas indígenas", apuntó el senador.



Las dos actrices se expresan en varias escenas de la afamada cinta en la lengua indígena Mixteco, que se habla principalmente en el estado de Oaxaca.



Yalitza Aparicio aseguró que desde que viajó a Venecia (Italia) para promover la película, las dos "nos sentíamos orgullosas de trasmitirle al mundo la diversidad cultural de México".



La actriz y maestra expresó a los senadores que no obstante ser de origen indígena, en su hogar no se le enseñó a hablar la lengua Mixteca por temor a la discriminación que ella pudiera enfrentar en la vida diaria.



Nancy García expresó su agradecimiento al Senado por hacer el reconocimiento a las lenguas originarias.



La senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que la comisión de asuntos indígenas acordó por unanimidad cerrar la semana cultural de las lenguas y los pueblos indígenas con la entrega de estos reconocimientos a las actrices.



En México se hablan actualmente 68 lenguas indígenas, recordó la senadora Noyola.



El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, consideró que esta semana cultural ha cumplido con el objetivo de que se tome conciencia sobre la diversidad lingüística y cultural de México.



"Debemos visibilizar el tema de la discriminación para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas", indicó el senador mexicano.