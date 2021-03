Senado pide diálogo EU-México sobre tráfico de drogas y de armas

El Senado de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que fortalezca el diálogo con Estados Unidos en materia de respeto a los derechos humanos de los migrantes, así como el tráfico de drogas y de armas.

El Senado pidió al Gobierno Federal un informe acerca de las acciones concertadas con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, en áreas como la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de armas y personas, y el lavado de dinero.

Este diálogo es necesario porque la política de puertas cerradas que implementó el gobierno del ex presidente Donald Trump, ha provocado problemas graves en la dinámica migratoria como la muerte de migrantes, la separación de familias y una actuación más agresiva de la Patrulla Fronteriza.

"Es urgente conformar, con el nuevo gobierno estadounidense, una agenda al más alto nivel para asegurar una migración ordenada, segura y regular; reforzar la lucha contra la delincuencia organizada; y reducir el tráfico de armas en la frontera norte", señalaron los legisladores en un dictamen que aprobó el Pleno.

En un dictamen que avaló el Pleno en la sesión del 23 de marzo, los legisladores destacaron que es necesario superar la Iniciativa Mérida, la cual quedó en un impasse, a pesar de que la seguridad es uno de los temas "que ha sido particularmente sensible en la relación binacional".

En el dictamen también se destaca que anualmente entran México cerca de 2 millones de nuevas armas, principalmente por la frontera norte que proveen a los cárteles del narcotráfico. En Estados Unidos, señalaron los legisladores, no se puede limitar la oferta y venta de armas, lo que ha ocasionado que su venta en Estados Unidos sea "relativamente libre, sujeta a escasos controles y en un mercado altamente competitivo".

"El reto para México consiste en mejorar la infraestructura fronteriza, para la detección de armas, y en optimizar las capacidades de inteligencia de las policías y de la Guardia Nacional".