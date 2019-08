Senado prevé recaudar 6mdp por subasta de 76 autos

El Senado prevé recaudar 6 millones de pesos por la subasta de los 76 vehículos, considerando los precios de salido, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

En entrevista, señaló que en los 11 meses que llevan sin usar, se obtuvieron ahorros por más de 10 millones de pesos en seguros, en gasolina, en mantenimiento. "Con motivo de la continuación del Plan de Austeridad, hoy se inició la subasta de casi 80 vehículos que habían pertenecido a senadores, a senadoras y a funcionarios públicos del Senado", indicó.

Monreal Ávila indicó que los recursos obtenido serán para el Senado, por lo que considera que la cancelación de autos a legisladores y administrativos, es una medida correcta de austeridad, por lo que durante los tres años que dura la legislatura, ningún senador tendrá vehículo, "cada uno que use su vehículo o lo que tenga, y si no, pues el taxi, el metro o el UBER".

Sostuvo que la enajenación al ser parte de un convenio de colaboración con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), permite que haya total transparencia y que no haya ninguna suspicacia ni duda.

La subasta electrónica terminará el 14 de agosto, los vehículos se encuentran en el estacionamiento del Monumento a la Madre, de las 11:00 a las 15:00 horas. "Los precios se pueden ver en línea, ahí están los precios de salida, y se pueden adquirir sin ninguna dificultad", agregó el coordinador de los senadores de Morena.