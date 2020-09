Senado prohíbe castigos corporales a menores

Este miércoles el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen que prohíbe a los padres, madres y tutores el uso de la fuerza física y castigos humillantes a niñas, niños y adolescentes como métodos de corrección.

A través de un comunicado, se informó que por unanimidad los legisladores avalaron el proyecto de decreto, el cual reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal.

La presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado, Josefina Vázquez Mota, presentó el proyecto de dictamen que busca prohibir el castigo corporal y humillante en contra de menores de edad.

En su intervención, la legisladora panista destacó que dicho dictamen no es de corte penal, pero sí preventivo y detonante para la intervención pública temprana en la atención de la violencia intrafamiliar.

"La reciente encuesta del mes de agosto de la fundación ´Guardianes´, el 40 por ciento de menores sufrieron violencia psicológica y física durante la cuarentena, donde miles de hogares se convirtieron en miles de infiernos y amenazas para niñas, niños y adolescentes", expuso la legisladora.

El dictamen que fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión, califica como castigo humillante el trato ofensivo, denigrante, ridiculizador o cualquier acto que tenga el objetivo de provocar dolor o molestia a menores de edad.

Asimismo, define el castigo corporal a todo acto en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, como pellizcos, empujones, golpes con la mano, quemaduras o cualquier otro acto que cause dolor o malestar al menor.

En la presentación del dictamen, el senador Martí Batres señaló que con estos cambios no se busca criminalizar a padres, madres o tutores, ya que no persigue castigos penales.

"Este dictamen constituye una condena a la violencia que se infringe hacia niñas, niños y adolescentes, y es una forma de educar hacia para la paz", expresó.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRD sugirió que este dictamen sea acompañado de más acciones que coadyuven el interés superior de la niñez.

De igual manera, la senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruíz, destacó que el dictamen se centra en evitar la violencia intrafamiliar, en particular el abuso hacia infantes y adolescentes, así como establecer correcciones a los menores de edad sin llegar a la violencia con castigos corporales inhumanos.

El dictamen que prohíbe el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes, fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.