Senado recortó aguinaldo a empleados, acusa senadora

La senadora Kenia López Rabadán (PAN) acusó que empleados del Senado resienten el recorte de días de aguinaldo y pidió que el Comité de Administración, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva tomen cartas en el asunto.

"Es increíble, esta Legislatura en el Senado es el peor empleador", afirmó la panista desde su escaño, al pedir que los legisladores reflexionen sobre los derechos laborales de quienes colaboran con ellos. "Se han recortado días de aguinaldo, se han eliminado vales de despensa, ha habido pagos diferenciados. De verdad se los digo, conociendo otras legislaturas de este Senado, esta es la peor. Todos necesitamos ser corresponsables con nuestros colaboradores. [...] Hemos sido una legislación absolutamente productiva y no se ve congruente con lo que hoy los colaboradores y colaboradas están viviendo. Yo les solicito que los derechos que se han logrado en este senado no vayan en retroceso", refirió.

Este es el penúltimo día de sesiones de la Cámara Alta, y los empleados no sindicalizados irán a las fiestas de fin de año con las prestaciones que esperaban disminuidas, sin previo aviso.