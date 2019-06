Senado retrasa análisis y aprobación del T-MEC por aranceles

Este jueves el Senado de la República, retrasó la discusión del protocolo que incluye el Tratado del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a las amenazas arancelarias del presidente Trump.

Los senadores que conforman las comisiones de Relaciones Exteriores, Puntos Constituciones Economía, de Relaciones Exteriores América del Norte y la de Hacienda, postergaron la reunión programa para el día de ayer, hasta que concluyan las negociaciones en Washington, por lo que será hasta la próxima semana cuando revisen los documentos enviados por Ejecutivo federal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, afirmó que no está en los planes del Senado suspender el proceso de ratificación del Tratado, sin embargo, ante el desencuentro con el presidente Donald Trump, habrá que esperar.

"Decidimos hoy [jueves] no llevar a cabo la reunión, es obvio, si tenemos el lunes el anuncio de la aplicación unilateral del arancel; lo lógico es que esperemos estos dos acontecimientos para que nos reunamos el martes", mencionó en conferencia.

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó que el proceso de ratificación del T-MEC será el primer tema a tratar en el periodo extraordinario, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de junio.

Monreal Ávila indicó que el Senado está atento a las negociaciones que se llevan a cabo para que no se impongan aranceles a las exportaciones mexicanas, por lo que esperarán hasta el 10 de junio, para que las comisiones analicen y en su caso, formulen un dictamen.