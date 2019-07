Senado solicitará a SRE nota diplomática por redadas contra migrantes

El Senado de la República solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, en protesta por las redadas contra los inmigrantes mexicanos, por ser una medida que atenta contra los derechos humanos de los connacionales, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Señaló que también buscarán acercamientos con los senadores norteamericanos que estén en desacuerdo con las redadas masivas, ya que afectarán a un gran número de connacionales.

"Eso no se le hace a un socio estratégico ni a un vecino amigo. Buscaremos acercamientos institucionales con los senadores de Estados Unidos, que están en desacuerdo con las redadas masivas", externó.

Monreal Ávila indicó que en este continente todos son americanos, pues si bien "criminalizar" a las personas migrantes puede dar votos en las próximas elecciones en Estados Unidos, no se debe atacar las causas sociales y económicas de la migración, que ayudará a esta y a la próxima generación de habitantes en América.

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha garantizado cooperación y coordinación para evitar que el problema de la migración irregular se convierta en un problema para el país vecino, pero que las redadas masivas contra connacionales podrían acabar con esa actitud, "colaboración no es subordinación", expresó.

El Senado está por definir el formato para una reunión de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para dialogar sobre el tema migratorio.

El gobierno de México aseguró que no tiene reportes de mexicanos afectados, luego de que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que las redadas contra migrantes sin documentos comenzaron en su entidad.

Marcelo Ebrard informó que hasta el momento en las operaciones de las autoridades migratorias estadounidenses no se ha reportado connacionales afectados.