Senado sólo aprobó las reservas de Morena y aliados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras 15 horas de discusión, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.



Al desahogar mil 244 reservas, los legisladores avalaron la llamada "cláusula de vida eterna", que beneficia a los partidos "satélites" como el Verde o el del Trabajo, aliados de Morena, con la transferencia de votos entre partidos que sean integrantes de una coalición, para que conserven su registro escudados en la postulación de candidaturas comunes.

Los partidos coaligados suscribirán convenio en los procesos electorales para determinar la distribución de los votos emitidos. "Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad, y los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos", establece la norma aprobada.

También se avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no multe a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral y los inflen artificialmente, además de que se podrán hacer ahorros o "guardaditos" y no regresar el remanente a la Tesorería de la Federación, para utilizarlos en ejercicios fiscales o procesos electorales futuros.

Entre los cambios que se concretaron a través de las reservas, se restablece la existencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), que habían eliminado los diputados, y se modifican los requisitos para la reelección consecutiva, pues ahora los legisladores podrán buscar la reelección por un distrito electoral diferente por el cual fueron elegidos originalmente.

Se regresa a las entidades federativas la facultad de determinar el financiamiento de todos los partidos locales, mientras que también se incluyó un apartado para garantizar la libertad de expresión, con una reforma en la que, en procesos electorales, el ejercicio periodístico no podrá ser perseguido por las autoridades electorales.

---Reforma electoral: rechazan reservas de oposición y de Monreal

La enorme mayoría de las reservas fueron presentadas por la oposición y rechazadas por la mayoría, incluidas las más de 300 impulsadas por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Las reservas del presidente de la Junta de Coordinación Política y de los grupos parlamentarios del bloque de contención buscaban evitar la compactación de la estructura administrativa del INE, el despido de sus trabajadores y la disminución de facultades para aplicar la ley y sancionar a quienes la violen.

También fueron rechazadas las que pretendían garantizar que no se redujera el financiamiento a los órganos electorales y aquellas que buscaban que se respetara el precepto de que los partidos políticos que no alcancen al menos el tres por ciento de las votaciones pierdan su registro.